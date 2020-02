Juventus e Milan torneranno ad affrontarsi in Coppa Italia mercoledì 4 marzo. La semifinale di ritorno avrà inizio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Si ripartirà dal risultato di 1-1 della gara di andata a San Siro. Al vantaggio di Ante Rebić aveva poi risposto nel finale Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. I rossoneri dovranno fare a meno di tre pedine fondamentali per squalifica: Theo Hernández, Samu Castillejo e Zlatan Ibrahimović. Quindi non sarà facile per i ragazzi di Stefano Pioli riuscire a fare risultato in trasferta in casa dei bianconeri, considerato anche che in Coppa Italia ha vinto solamente quattro volte su 14 precedenti.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo tra Juventus e Milan, è utile dare uno sguardo anche alle sfide del passato.

Solo quattro sconfitte per la Juventus in casa contro i rossoneri

La Juventus vanta un bilancio casalingo positivo contro il Milan in Coppa Italia. In 14 sfide disputate, si sono registrate sette vittorie, a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte. Una di queste ultime è maturata dopo i 90’ regolamentari nella semifinale della stagione 1966/67. Al vantaggio ospite di Bruno Mora, rispose Luis Del Sol per i bianconeri.

Fu decisiva la segnatura di Amarildo ai tempi supplementari per decidere la squadra finalista di quell’edizione della Coppa Italia, che poi si aggiudicarono proprio i rossoneri contro il Padova all’ultimo atto.

Nella stagione 1971/72 ci fu un’altra sconfitta per la Juventus. Finì 0-1 nella fase a gironi, con goal di Pierino Prati. Anche in quell’occasione furono i rossoneri a conquistare il trofeo, battendo in finale il Napoli.

Ancora più ampio fu il successo della stagione 1977/78. Il Milan vinse 0-3 in trasferta nella fase a gironi, con le reti di Egidio Calloni, Gianni Rivera e Giovanni Sartori. Nessuna delle due squadre raggiunse la finale.

L’ultima vittoria dei rossoneri contro la Juventus risale alla stagione 1984/85. Nella partita di ritorno dei quarti di finale s’impose 0-1, con goal di Pietro Paolo Virdis. Superarono il turno proprio i rossoneri, che poi persero all’atto conclusivo della Coppa Italia contro la Sampdoria.

Sono ben 35 anni che la Juventus non perde in casa contro il Milan. Da quella sconfitta sono seguiti tre pareggi e tre sconfitte. L’ultimo confronto diretto disputato a Torino risale alla stagione 2016/17 con i bianconeri vincitori per 2-1. Paulo Dybala e Miralem Pjanić stesero i rossoneri, che andarono a segno con Carlos Bacca.

Al termine dei secondi 90’ della sfida tra Juventus e Milan, si conoscerà il nome della prima squadra finalista di quest’anno. L’altra si conoscerà al termine della partita tra Napoli e Inter. L’appuntamento con l’altro match di Coppa Italia sarà fissato per giovedì 5 marzo 2020 al San Paolo, con i padroni di casa avanti nel risultato dopo i primi 90’ grazie al goal firmato da Fabián Ruiz a San Siro.