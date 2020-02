Adesso è ufficiale: la partita tra la Juventus e l'Inter in programma domenica 1° marzo è stata rinviata al 13 maggio. La gara tra i bianconeri e nerazzurri doveva disputarsi a porte chiuse a causa dell'emergenza legata al Coronavirus.

Dunque, l'attesissima sfida tra la Juventus e l'Inter si potrà giocare con la presenza del pubblico: il 13 maggio Cristiano Ronaldo e compagni potranno contare sul supporto dei loro sostenitori. Anche se tutto ciò avverrà fra oltre due mesi e nel frattempo la Serie A si trova a vivere un weekend di calcio con solo metà delle partite in programma.

Non solo Juventus-Inter, rinviate anche altre quattro partite

L'intera 26ª giornata di Serie A ha subito importanti modifiche visto che cinque sfide in programma tra oggi e domani sono state rinviate a causa dei timori legati al COVID-19.

Dunque oltre a Juventus-Inter saranno rinviate anche Parma-Spal, Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. Tutte queste partite - esattamente come la gara tra i bianconeri e i nerazzurri - verranno recuperate il 13 maggio

La Juventus adesso preparerà la gara di Coppa Italia

La Juventus quindi, questa domenica 1° marzo, non sarà in campo per affrontare l'Inter.

Adesso il programma odierno dei bianconeri cambierà radicalmente e la squadra di Maurizio Sarri non preparerà la sfida contro i nerazzurri, ma potrà concentrare le sue attenzioni sulla semifinale di Coppa Italia del 4 marzo contro il Milan. Peraltro anche i rossoneri, la cui sfida di campionato con il Genoa è stata rinviata, potranno già proiettarsi da subito sul match coi bianconeri di mercoledì.

Il rinvio di metà delle partite di Serie A di questa giornata, causerà anche lo slittamento della finale di Coppa Italia che verrà dunque giocata il 20 maggio.

CR7 aveva detto: 'Juventus-Inter è come Barcellona-Real'

"Juventus-Inter è come Barcellona-Real", queste le parole di Cristiano Ronaldo rilasciate in esclusiva ieri a Sky Sport.

CR7 aveva sottolineato l'importanza del derby d'Italia e aveva spiegato che lui e i suoi compagni erano tristi poiché avrebbero dovuto giocare una sfida così importante a porte chiuse.

Infatti, Cristiano Ronaldo aveva sottolineato che tutti i calciatori giocano per far felici i loro fan e che sarebbe stato un peccato non poter contare sul calore del pubblico amico. Il fenomeno della Juventus aveva anche sottolineato che la salute veniva prima di tutto e che se giocare a porte chiuse era la soluzione migliore lui e i suoi compagni l'avrebbero rispettata.

Adesso però è nuovamente cambiato tutto visto che le cinque gare della 26ª giornata che si sarebbero dovute giocare senza pubblico sono state rinviate. Perciò il derby d'Italia, come ogni grande spettacolo sportivo che si rispetti, avrà il pubblico sugli spalti, anche se si dovrà attendere il 13 maggio.