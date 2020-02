Un intermediario con ottimi rapporti tra Inter e Barcellona starebbe lavorando sottotraccia per portare Lautaro Martinez in blaugrana. L'indiscrezione è stata riportata dal Corriere della Sera e ripresa da parecchie testate, tra cui Fanpage. L'esplosione del puntero argentino nella stagione in corso ha destato l'interesse di numerosi top club europei che si sarebbero messi in corsa per assicurarsi le sue prestazioni, tra questi ci sarebbe anche il Real Madrid anche se, per svariati motivi, la pista catalana sarebbe privilegiata.

Questo soggetto non identificato, pertanto, starebbe facendo la spola Milano-Barcellona allo scopo di ammordibire le relazioni diplomatiche tra i due club.

La clausola rescissoria di Lautaro

Lautaro Martinez come noto ha una clausola rescissoria che è esercitabile soltanto dall'1 al 15 luglio. Il Barcellona, pertanto, potrebbe approfittare di questa finestra e pagare per intero la somma di 111 milioni di euro anche se in tal senso ci sono indiscrezioni che portano a pensare che il club blaugrana possa 'ammorbidire' tale somma offrendo almeno un paio di valide contropartite tecniche che sarebbero gradite all'Inter.

Ci sarebbe soltanto l'imbarazzo della scelta: numerosi i nomi ventilati dalle testate sportive, quelli di Vidal, Coutinho o Griezmann. Al di là della clausola rescissoria, l'impressione è che il valore del giocatore sia aumentato sensibilmente, Tuttosport ha ipotizzato che un eventuale trasferimento dell'argentino in Catalogna costerebbe complessivamente al club spagnolo 150 milioni di euro: cifre davvero importanti.

Barcellona sarebbe una meta gradita per il 'Toro'

Ma Lautaro cosa pensa delle indiscrezioni sul suo conto? Ufficialmente nulla, riteniamo che la testa sia all'attuale stagione che vede l'Inter in corsa su tre fronti. Una squadra che deve reagire immediatamente alle sconfitte rimediate in Coppa Italia e campionato. Ma l'attaccante 22enne non sarebbe certamente immune al fascino del Barcellona dovre troverebbe il suo connazionale più celebre, quel Leo Messi che ha già dimostrato di possedere con lui un'ottima intesa, con la maglia della nazionale argentina, e che sarebbe tra i maggiori sostenitori del suo trasferimento in maglia blaugrana.

Messi in persona si sarebbe mosso per portarlo al Camp Nou dove tra le altre cose percepirebbe un ingaggio da vero top player, siamo sui 7 milioni a stagione.

Marotta: 'Va via dall'Inter solo chi lo chiede'

Sulla questione Beppe Marotta non ha risposto con un 'no comment', ma poco ci manca. In questo momento mettere a tacere i rumors di mercato è essenziale, per non dire fondamentale, in una squadra che vive un momento chiave della stagione e che affronterà una serie di sfide importantissime. Intervistato prima della partita con la Lazio allo stadio Olimpido, il dirigente nerazzurro ha semplicemente risposto che "va via dall'Inter solo chi lo chiede".