Splendido gesto di solidarietà da parte dell'Inter e del suo presidente Steven Zhang che hanno donato 300mila mascherine per uso medico a Wuhan (città cinese epicentro del virus) per dare sostegno alla popolazione e alle autorità coinvolte nelle azioni di contrasto all'epidemia di Coronavirus che sta mettendo in ginocchio la Cina. I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale e la sindrome respiratoria acuta grave.

Le vittime dovute a questa epidemia sono in continua crescita, al momento sono 260 i morti in Cina, mentre i nuovi casi registrati sono 1.347, con un totale di 12.000 infezioni confermate. Il gruppo Suning ha prestato supporto ai soccorsi sin dall'inizio dell’emergenza, con servizi di spedizione gratuiti e donazioni di prodotti a ospedali e istituzioni locali. Suning avvierà anche una squadra di supporto alla città di Wuhan per rispondere in maniera più rapida alle esigenze in prima linea. Tra le tante cose il gruppo cinese ha messo immediatamente a disposizione beni di prima necessità e apparecchi medici per contrastare la diffusione di questo pericoloso virus, fino ad ora sono stati donati beni per un valore di oltre un milione di euro.

Steven Zhang, un presidente dal cuore d'oro

Non è la prima volta che il presidente dell'Inter, Steven Zhang, insieme al gruppo Suning, partecipa ad azioni di beneficenza e solidarietà. Come detto in precedenza la società nerazzurra ha donato 300mila mascherine per contrastare il Coronavirus in Cina oltre ad aver messo a disposizione fonti e risorse private per aiutare la popolazione cinese. Il colosso di Nanchino non è nuovo a queste azioni di volontariato, nel 2016 dopo il terremoto del centro Italia il gruppo Suning fece una donazione di 200 mila euro a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma.

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti presentò il progetto “Un gol per ripartire”, l’obiettivo, dell’iniziativa di Inter, Suning e Csi, è stato quello di contribuire alla rinascita sociale e sportiva di Tolentino (Macerata) attraverso la realizzazione di una struttura sportiva polivalente: calcio a 5, pallavolo, pallacanestro. Nell'iniziativa sono stati coinvolti oltre 5000 bambini under 14, sui 20 mila abitanti dell’area, 5 mila dei quali si sono ritrovati senza casa.

L'Inter da diversi anni aiuta numerosi bambini sfortunati grazie a Inter Campus, un'organizzazione che crea centri di accoglienza in tutto il mondo con il supporto di 200 operatori locali, utilizzando il gioco del calcio come strumento educativo.