Dopo i 20' giocati contro la Fiorentina in Coppa Italia, per Christian Eriksen potrebbe essere arrivata l'ora del debutto da titolare nel match che domani sera 2 febbraio (ore 20.45), vedrà l'Inter impegnata sul terreno dell'Udinese. In palio ci sono tre punti importanti per una squadra che in campionato ha decisamente rallentato la marcia: tre pareggi di fila di cui due in casa dopo la vittoria di Napoli sono oggettivamente insufficienti per una squadra che mira a vincere lo scudetto. Per gli uomini di Conte sarà fondamentale ritrovare la vittoria ed il tecnico salentino si affiderà al grande acquisto di gennaio anche perché, considerati i problemi fisici di Sensi, ha poche alternative.

Bastoni verso la conferma in difesa

Ci sono invero pochi dubbi per quanto riguarda il reparto arretrato dove, rispetto al match di Coppa Italia, dovrebbero tornare dal 1' sia Skriniar che de Vrij. Insieme a loro dovrebbe essere confermato Bastoni, grande rivelazione della prima parte di stagione che sembra aver definitivamente soffiato il posto da titolare a Godin. L'esperto uruguaiano nelle circostanze in cui è sceso in campo è sembrato solo un lontano parente della colonna difensiva dell'Atletico Madrid anche se da un giocatore come lui è lecito attendersi un pronto riscatto.

Per il momento Bastoni sembra dare più garanzie a Conte.

Young novità positiva d'inizio anno

Sulle corsie esterne dovrebbero agire Candreva a destra e Young sul lato opposto. L'ex laziale è apparso in gran spolvero nel match di Coppa Italia, al di là del rocambolesco gol messo a segno, mentre l'inglese si è inserito alla perfezione nello schema 'contiano'. Nelle due partite fin qui disputate ha giocato indifferentemente a destra ed a sinistra: velocità, cambio di passo, ottimi movimenti senza palla e preziosi assist, la prima impressione è che sia stato un acquisto davvero azzeccato.

In mediana è incerta la presenza da titolare di Marcelo Brozovic anche se il croato sembra recuperato dall'infortunio. Ad oggi è forse l'unico giocatore insostituibile nella chimica di gioco di Antonio Conte e, pertanto, potrebbe anche partire dal primo. Nel caso in cui l'allenatore salentino non lo voglia rischiare subito, dovrebbe giocare Vecino. Scontata la conferma di Barella, migliore in campo nel match di Coppa Italia mentre alla luce delle noie fisiche di Sensi sembra sia arrivata l'ora dell'esordio in Serie A per Eriksen.

Conte lo ha lodato nel corso della conferenza stampa, tutto lascia pensare che domani giochi titolare.

Ballottaggio per il partner d'attacco di Lukaku

Nel reparto avanzato c'è da sostituire lo squalificato Lautaro e scegliere il partner di Lukaku. In tanti hanno ipotizzato la scelta di Alexis Sanchez che, oltretutto, si troverebbe a giocare in uno stadio per lui 'speciale' dove ha lasciato tantissimi bei ricordi. Antonio Conte però nel corso della conferenza pre-match ha lasciato intendere di non aver deciso ed ha indicato una chance anche per Sebastiano Esposito. Del resto l'Inter ha resistito al corteggiamento di numerose società che avrebbero voluto in prestito il giovane talento, se Conte lo ha 'blindato' un motivo ci sarà.

Probabile formazione Inter

(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic (Vecino), Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez (Esposito).