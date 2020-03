Il canale telematico JTV ha lanciato, in questo periodo di quarantena, un nuovo format denominato 'A casa con la Juve'. Nella puntata di mercoledì 25 marzo sono stati ospiti del giornalista Zambruno il direttore di JTV Zuliani, l'attore Luca Argentero ed il difensore della Juventus Leonardo Bonucci. Tante le domande a cui i presenti hanno risposto. Uno degli argomenti trattati è stato l'emergenza coronavirus, al riguardo il difensore della Juventus ha raccontato di stare bene e di non aver avuto sintomi associati al virus: "Mi auguro che abbiano questo tipo di fortuna anche tutte le persone che stanno combattendo questa battaglia".

Leonardo ha poi raccontato della sua vita chiuso in casa, confermando che non ci si annoia con tre figli, condendo il tutto con l'attività fisica per tenersi in forma e le faccende domestiche. Bonucci ha spaziato molto parlando comunque in particolare della sua vita personale, meno di quella professionale.

'Quando ero più giovane sulla A4 ho dormito parecchie volte in macchina'

Leonardo Bonucci ha confessato di giocare spesso coi figli a battimuro, un gioco a cui ha anche dedicato un post su Instagram.

Si tratta di un modo di divertirsi che gli richiama alla memoria i periodi dell'infanzia.

Interessante il racconto di alcuni retroscena legati alla sua esperienza da giocatore. Bonucci ha ad esempio raccontato di quella della volta in cui in nazionale, dopo un errore evidente, fu Chiellini a 'salvarlo' rimediando con un grande intervento. "Benedetto Chiello pensai quella volta". Un altro aneddoto, questa volta personale, ha riguardato le situazioni in cui Bonucci ha dormito in macchina.

A tal riguardo il difensore ha dichiarato che quando era agli esordi da giocatore professionista ha dormito più volte in auto, fermo in sosta nelle aree di servizio, soprattutto quando da Treviso andava a Milano per trascorrere la serata.

'Ho pianto quando figlio Matteo ha superato la malattia'

Non è mancato poi un piccolo momento emozionante per il difensore della Juventus. Alla domanda del direttore di JTV Zuliani riguardo ad un ricordo di un momento in cui il giocatore ha pianto di felicità, Bonucci non ha avuto dubbi: "Quando mio figlio Matteo ha superato la malattia, indescrivibile la scena in cui la dottoressa esce dallo studio dicendo a me a mia moglie che Matteo stava bene".

Il personaggio dello spettacolo preferito da Leonardo Bonucci? Il capitano della Juventus non ha avuti dubbi: 'Sicuramente Checco Zalone'.