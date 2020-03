Tutte, o quasi, le voci del Calciomercato dell’Inter si concentrano in questi giorni su Lautaro Martinez. Le imprese dell'attaccante argentino, in rete sedici volte tra campionato e Champions League durante questa stagione, non sono passate inosservate: tante infatti sono le big d'Europa che lo avrebbero messo nel mirino. Il Barcellona è sicuramente il club più interessato, da tempo segue il Toro e sta cercando in tutti i modi di strapparlo all’Inter: insieme ai catalani in Spagna osserva con attenzione la situazione il Real Madrid, mentre in Premier League è il Manchester City di Guardiola a muoversi per cercare il colpo di mercato.

Calciomercato Inter: ipotesi permanenza per Lautaro Martinez

L’Inter e Lautaro Martinez sono quindi destinati a lasciarsi? Secondi i quotidiani spagnoli sì, mentre in Italia c’è chi “vede” ancora molta incertezza nel futuro del giocatore. La Gazzetta dello Sport scrive oggi in prima pagina che il desiderio del “Toro” sarebbe quello di restare in nerazzurro, l’attaccante è, infatti, molto legato alla città di Milano che lo ha adottato nel 2018 rendendogli più facile il grande salto dal Sudamerica all’Europa.

Per questo nonostante i tanti corteggiatori, l'Inter e l’entourage di Lautaro starebbero comunque portando avanti la trattativa per il rinnovo di contratto con stipendio più alto rispetto a quello odierno e clausola rescissoria cancellata.

E’uno dei segnali che fa sperare i tifosi dell’Inter di potersi godere ancora per un po il proprio campioncino. La società nerazzurra ha bisogno di grandi giocatori per continuare il proprio processo di crescita, per questo non ha in previsione nessuna cessione importante nella prossima sessione di calciomercato.

Nel caso di Lautaro Martinez, ad aiutare Zhang e Marotta a respingere gli assalti delle big d’Europa, c’è la clausola rescissoria da 111 milioni di euro: il prezzo del calciatore è quello e le offerte che non corrisponderanno a questa cifra verranno con ogni probabilità rifiutate. Insomma il club meneghino alza il muro ma sa bene che le pretendenti non si fermeranno.

Lautaro Martinez al Barcellona? Junior Firpo carta per convincere l’Inter

Dalla Spagna oggi arriva l’ennesima notizia che incrocia i destini del calciomercato dell’Inter e del Barcellona. Secondo il quotidiano Sport, i catalani pur di portarsi a casa Lautaro Martinez potrebbero mettere sul piatto l’esterno difensivo sinistro Junior Firpo. Il Laterale mancino, acquistato la scorsa estate per 18 milioni di euro, non ha convinto in questa stagione ed è per questo che i blaugrana sarebbero pronti a inserirlo nell’operazione Lautaro per cercare di abbassare il prezzo del cartellino. Il mancino, inseguito anche dalla Roma, potrebbe servire all’Inter che a sinistra confermerà Young, che viaggia verso le 35 primavere: non dovrebbero invece rimanere in rosa Biraghi e Asamoah, entrambi sul piede di partenza.

La voglia di Lautaro Martinez di restare all’Inter non ferma quindi il Barcellona, la più interessata delle big d’Europa, che oltre a Junior Firpo, potrebbe mettere sul piatto altri giocatori graditi a Conte. Il primo sarebbe quell’Arturo Vidal, pupillo del tecnico sin dai tempi della Juve, vicino all’approdo a Milano nelle ultime due sessioni di calciomercato ma rimasto poi sempre in Spagna. La sensazione è che al di là delle contropartite tecniche e dei milioni che verranno aggiunti nella trattativa dal Barcellona, molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dell’Inter. Se davvero i nerazzurri e Lautaro Marinez volessero continuare insieme sarebbe difficilissimo per Barcellona, Real Madrid e Manchester City trovare il modo per piazzare il “colpo” durante la prossima sessione di calciomercato.