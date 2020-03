Dall’Inghilterra arrivano nuovi rumors per il Calciomercato della Juventus in merito all’operazione Paul Pogba. Il centrocampista è il vero sogno del club bianconero che ormai da un anno sta cercando di riportare a casa il campione del mondo francese per rinforzare la propria mediana. Il colpo di mercato però sembrerebbe essere sempre più complicato, negli ultimi giorni, infatti, l’addio del transalpino al Manchester United sembra essere diventato meno scontato di quanto si pensasse. Il suo contratto scade nel 2021 e se fino a poco tempo fa il rinnovo sembrava poco percorribile, nelle ultime settimane le due parti sembrano essersi riavvicinate.

Insomma le notizie non sono incoraggianti per Paratici che comunque non molla la presa: il numero uno della dirigenza bianconera sta infatti cercando di capire come provare a strappare il fenomeno transalpino allo United. L'idea sarebbe quella di cercare di abbassare la cifra di quasi 150 milioni di euro richiesta dal club inglese provando ad inserire nell'affare qualche calciatore.

Calciomercato Juventus, per Pogba sarebbe pronta la carta Ramsey

L’ultima idea per provare a piazzare il super colpo Pogba per il calciomercato della Juventus sarebbe quella di inserire nell’affare Aaron Ramsey.

Il gallese sarebbe particolarmente gradito a Solskjaer, tecnico del Manchester United, che lo vedrebbe come uomo ideale da schierare al fianco di Bruno Fernandes. Il centrocampista, arrivato a Torino a parametro zero l’anno scorso, dopo un inizio difficile a causa dei tanti infortuni, nelle ultime uscite è risultato essere uno dei migliori nella mediana di Sarri. Da qui la domanda, ha senso uno scambio Ramsey-Pogba, a cui si dovrebbero comunque aggiungere molto milioni per riuscire ad acquistare il francese?

La risposta spetterà a Paratici, il centrocampo sembra comunque uno dei reparti che durante il mercato potrà cambiare pelle, così impostato il settore non convince soprattutto per il gioco che vuole praticare Sarri.

Le altre trattative della Juventus a centrocampo

Non è un caso che molte delle voci uscite ultimamente per il calciomercato della Juventus riguardino proprio la mediana. Tanti sono i nomi accostati ai bianconeri, tra questi ovviamente c’è Sandro Tonali, giovane regista del Brescia, per cui si sta per scatenare una vera e propria asta con l’Inter e alcuni club esteri interessati.

Nel mirino di Paratici c’è poi il centrocampista del Lione Aouar, 21 anni e talento purissimo valutato circa 70 milioni dal club transalpino. L’ultimo nome, in ordine di tempo, accostato alla Vecchia Signora è quello di Donny Van de Beek dell’Ajax. Ventidue anni ma già tanta esperienza anche internazionale, potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Real Madrid.

Tanti nomi che stuzzicano la fantasia dei tifosi, ma con i possibili ingressi dovranno esserci anche delle uscite. La sensazione è che nessuno nell’attuale mediana bianconera sia incedibile, persino Pjanic, eletto a protagonista assoluto da Sarri, ad oggi non avrebbe la certezza di restare.

Attenzione anche alle posizioni di Khedira e Rabiot, il primo potrebbe essere davvero giunto alla fine della sua esperienza in bianconero, il secondo non sta convincendo anche se è apparso in crescita nelle ultime uscite.

La prossima estate potrebbe quindi essere quella della rivoluzione in mediana per la Juventus che sogna Pogba e che nel mirino ha alcuni dei giovani più interessanti d’Europa.