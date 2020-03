La Juventus nell'ultima stagione ha dato molta rilevanza all'acquisto di giovani talenti. Lo dimostra anche la campagna acquisti effettuata lo scorso Calciomercato estivo, con gli arrivi di De Ligt, Demiral, Romero, Pellegrini e Kulusevski. Tutti giocatori appena 20enni che potrebbero diventare i riferimenti della Juventus del futuro. Un totale di 180 milioni di euro per acquistare alcuni dei migliori giovani a livello europeo. La strategia di mercato improntata sui giovani è destinata a continuare anche durante il prossimo calciomercato estivo con in pole position il nome di Sandro Tonali, mediano del Brescia classe 2000 già convocato da Roberto Mancini nella Nazionale Maggiore italiana.

Nelle ultime ore però è rimbalzata la clamorosa indiscrezione di mercato in merito al possibile acquisto da parte della società bianconera di uno dei migliori talenti del calcio brasiliano. Parliamo della punta del Santos classe 2002 Kaio Jorge. A lanciare la notizia è stato il noto giornale sportivo spagnolo Don Balon.

Don Balon: 'Bianconeri vicini ad acquistare Kaio Jorge'

Secondo il giornale spagnolo, la Juventus sarebbe vicinissima all'acquisto della punta del Santos Kaio Jorge, ritenuto uno dei principali talenti del calcio brasiliano, per il quale i bianconeri avrebbero battuto la concorrenza di società come Real Madrid, PSV, Lipsia, Schalke e Marsiglia.

Il giovane talento brasiliano ha un clausola rescissoria di 50 milioni di euro, ma sarebbero bastati 35 milioni euro per convincere il Santos a cederlo. Il classe 2002 ha compiuto 18 anni il 24 gennaio ed è un attaccante che può giocare sia centrale che esterno. Giocatore dal bagaglio tecnico importante, fattore che lo rende molto imprevedibile per le difese avversarie. Pur non essendo altissimo (è alto 1,76 cm) ha fra le sue caratteristiche migliori il colpo di testa.

Si è recentemente messo in evidenza in Coppa Libertadores con una presenza ed 1 gol in soli 21 minuti giocati.

Kaio Jorge, il nuovo talento del calcio brasiliano

In Brasile sono convinti che Kaio Jorge possa rappresentare uno dei perni del tridente offensivo della nazione sudamericana del futuro insieme ai due giovani del Real Madrid Rodrygo Goes e Vinicius Junior . La società spagnola per acquistare i due giocatori ha investito 45 milioni di euro a testa, una somma importante per due diciottenni, ma che ha già iniziato a dare i suoi frutti a suon di gol pesanti.

Proprio Vinicius Junior è stato il protagonista della vittoria del Real Madrid contro il Barcellona domenica 1 marzo, realizzando il gol del 1 a 0 (la partita è terminata 2 a 0). L'arrivo di Kaio Jorge andrebbe a ringiovanire il settore avanzato della Juventus, al momento composto dal trentatreenne Gonzalo Higuain e dal trentacinquenne Cristiano Ronaldo.