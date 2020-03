La Juventus sarà una delle società più attive durante il Calciomercato estivo, con l'idea di effettuare un restyling della rosa. Già dalla scorsa estate la dirigenza ha deciso di diminuire l'età media dei giocatori, investendo su molti giovani. Sono arrivati infatti De Ligt e Demiral e sono stati acquistati per il prossimo anno Romero e Pellegrini. Quest'ultimo è arrivato nello scambio che ha portato Spinazzola alla Roma e la Juventus ha deciso di girarlo in prestito secco per tutta la stagione al Cagliari.

L'idea però è che diventi un punto fermo della Juventus del futuro: a ribadirlo di recente è stato anche il noto sito sportivo Goal.com. Secondo quest'ultimo infatti è da escludere l'investimento della Juventus su un altro terzino sinistro, avendo già in rosa, oltre ad Alex Sandro, anche Luca Pellegrini. Quest'ultimo sarà con ogni probabilità l'alternativa principale del nazionale brasiliano, anche se non è escluso che in prospettiva possa diventare titolare della squadra bianconera.

Juventus, no a Kurzawa, bianconeri vorrebbero puntare su Pellegrini

La Juventus in estate non dovrebbe puntare su Leowyn Kurzawa. Vicinissimo al trasferimento in bianconero a gennaio (nello scambio che avrebbe portato De Sciglio al Paris Saint Germain), il francese ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e già adesso potrebbe firmare con qualsiasi società. Su di lui ci sarebbe anche l'Inter, che a questo punto sarebbe avvantaggiata sulla Juventus.

La società bianconera infatti vorrebbe infatti puntare tutto su Luca Pellegrini, che al Cagliari sta dimostrando di essere un potenziale titolare della fascia bianconera. La recente convocazione in Nazionale italiana da parte del commissario tecnico Roberto Mancini (si è seduto in panchina nel match di qualificazione agli Europei 2020 contro l'Armenia) dimostra le qualità del giovane terzino. Le caratteristiche principali di Luca Pellegrini sono la spinta offensiva e l'ottimo piede sinistro che gli permette di fornire degli assist molto interessanti per i suoi compagni di squadra.

Deve migliorare in fase difensiva, ma di certo alla Juventus potrà completare il suo processo di maturazione.

La Juventus e il mercato dei giovani

Sembra quindi evidente la volontà della Juventus di ringiovanire la rosa: lo dimostra anche l'acquisto a gennaio del centrocampista svedese Dejan Kulusevski,che rimarrà in prestito al Parma fino a fine stagione. La società bianconera ha investito per il suo cartellino quasi 40 milioni di euro (era di proprietà dell'Atalanta), dimostrazione evidente di quanto creda nelle qualità del 20enne svedese.