La Juventus nel weekend tornerà protagonista del calcio giocato (domenica 8 marzo è previsto il derby d'Italia contro l'Inter), ma negli ultimi giorni ad alimentare i media sportivi italiani è stato anche il Calciomercato. Ci si attende infatti una ricca campagna di trasferimenti in estate, dove la Juventus si candida nel ruolo di protagonista in Italia. Probabilmente i principali investimenti riguarderanno il centrocampo, su tutti il nome accostato alla società bianconera è quello di Paul Pogba.

Il francese sarebbe destinato a lasciare il Manchester United e potrebbe rappresentare un'occasione di mercato avendo il contratto in scadenza a giugno 2021. Non è però dello stesso parere Luciano Moggi che, intervenuto sull'argomento ad Italia 7 Gold, ha accostato un altro nome al centrocampo bianconero. Ha infatti dichiarato "il grande colpo della Juventus sarà Milinkovic-Savic". Ha poi detto la sua anche sul futuro della panchina della Juventus, aggiungendo che è molto probabile possa restare Maurizio Sarri anche la prossima stagione.

Moggi: 'Il grande colpo dei bianconeri? Milinkovic-Savic'

Secondo l'ex amministratore delegato bianconero Luciano Moggi la Juventus in estate potrebbe investire su Milinkovic-Savic. Nonostante le ambizioni della Lazio (che si candida per la vittoria del campionato e dal prossimo anno sarà protagonista probabilmente in Champions League) il serbo potrebbe lasciare la società laziale per fare un ulteriore step di crescita professionale.

La Juventus da sempre lo apprezza, nelle stagioni scorse è stato vicino al trasferimento in bianconero, ma la dirigenza ha deciso di non soddisfare le pretese di Lotito (che chiedeva più di 100 milioni di euro). Con la crescita economica della Juventus di questi anni, i bianconeri non avrebbero problemi a spendere una somma pesante su un grande giocatore, come è successo con Cristiano Ronaldo lo scorso anno (arrivato per circa 100 milioni) e quest'anno con de Ligt (pagato 75 milioni più bonus).

Luciano Moggi su Maurizio Sarri

Lo stesso Moggi si è anche soffermato sulla panchina della Juventus e, secondo il suo parere, Maurizio Sarri sarà l'allenatore dei bianconeri anche la prossima stagione. L'unica possibilità che il toscano possa lasciare Torino è che non riesca a raggiungere gli obiettivi minimi stagionali, ad esempio il campionato. A tal riguardo l'ex dirigente bianconero ha dichiarato che è convinto che la Juventus sia ancora la favorita per la vittoria del scudetto. Ha poi aggiunto che è diverso invece il discorso in Champions League dove i bianconeri non sono superiori alle altre squadre che si giocano la vittoria della massima competizione europea.