La Juventus continua ad essere molto attiva sul mercato, in vista della prossima sessione estiva. Stando a quanto riportano le ultime notizie, la Juventus avrebbe intenzione di ringiovanire il reparto offensivo per la prossima stagione, considerato anche il fatto che Gonzalo Higuain sta per compiere trentatré anni, mentre Cristiano Ronaldo ne ha trentacinque. Come scrive il noto quotidiano spagnolo 'Don Balon', la Juventus avrebbe messo nel mirino uno dei giovani talenti più interessanti del mondo, ovvero Kaio Jorge.

Sempre per il giornale iberico, il club bianconero sarebbe vicinissimo all'acquisto del giovanissimo giocatore (è un classe 2002). Kaio Jorge è un attaccante brasiliano dotato di grande tecnica e velocità; la dirigenza della Juventus sarebbe riuscita a battere la concorrenza (formata da Real Madrid, Lipsia, Schalke 04 e Marsiglia), dal momento che avrebbe messo sul piatto ben trentacinque milioni di euro. Sarebbe questa la cifra richiesta dal Santos (club che detiene il cartellino di Kaio Jorge) per liberare il suo talento.

La clausola rescissoria del giocatore sudamericano sarebbe di cinquanta milioni di euro, ma il club brasiliano sarebbe disposto ad accettare l'offerta della Juventus.

Mercato Juventus, i bianconeri sarebbero vicini a Kaio Jorge

Kaio Jorge è un talentuoso attaccante brasiliano di diciotto anni, che ha tutto per diventare uno dei migliori al mondo, come dimostra anche la clausola rescissoria che ha fissato il Santos: cinquanta milioni di euro.

Anche il Real Madrid lo starebbe osservando con grande attenzione, dopo essere riuscito ad acquistare Vinicius Junior (che ha segnato il primo gol contro il Barcellona nell'ultimo Clasico) dal Flamengo qualche anno fa. Al momento, però, la Juventus sarebbe in netto vantaggio sulla concorrenza e, stando a 'Don Balon', sarebbe molto vicina a chiudere il colpo. Kaio Jorge potrebbe rivelarsi un grandissimo acquisto per il futuro della Juventus.

Il giovanissimo talento è infatti dotato di tecnica sopraffina, senso del gol e straordinaria abilità nel gioco aereo. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Per quanto riguarda l'attacco, comunque, la Juventus sta monitorando anche Mauro Icardi. L'attaccante argentino è seguito da tantissimo tempo dal direttore sportivo Fabio Paratici, che lo stimerebbe non poco. Il Paris Saint Germain potrebbe decidere di riscattare il centravanti sudamericano e di girarlo poi alla Juventus in cambio di un giocatore gradito alla dirigenza parigina. Nelle ultime ore si è parlato di Paulo Dybala e di Miralem Pjanic, entrambi pallini di Leonardo.