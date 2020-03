Il weekend calcistico prevede i recuperi delle partite di Serie A non disputate la settimana scorsa per l'emergenza sanitaria in Italia. Fra i match principali spicca sicuramente Juventus-Inter, prevista per domenica 8 marzo alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Da disposizioni governative la partita si giocherà a porte chiuse come tutte le altre partite da qui fino a quando l'emergenza contagio non sarà rientrata.

Sul 'Derby d'Italia' si è soffermato l'ex giocatore della Lazio Vincenzo D'Amico, ospite nella trasmissione radiofonica 'Maracanà' su TMW Radio.

Ha prima di tutto giustificato e allo stesso tempo elogiato il regista bosniaco Miralem Pjanic, che secondo il suo parere resta un giocatore fondamentale per il gioco bianconero. Ha poi voluto dare un suggerimento al tecnico della Juventus Maurizio Sarri, sottolineando come sia rischioso giocare con il tridente pesante Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Per l'ex giocatore laziale infatti l'assetto tattico della squadra di Conte richiede un centrocampo folto, in grado di garantire equilibrio non solo nella fase offensiva ma anche in quella difensiva.

'Pjanic lo farei giocare anche con una gamba legata'

Non ha usato giri di parole Vincenzo D'Amico, a Radio Maracanà ha dichiarato "Pjanic lo farei giocare anche con una gamba legata". Per l'ex giocatore laziale infatti il regista bosniaco è molto importante per il gioco della Juventus ed è in grado di incrementare la qualità del centrocampo bianconero. Ha poi detto la sua sull'assetto tattico da schierare contro una squadra organizzata come quella di Conte: per D'Amico è necessario equilibrio contro l'Inter, ecco perché sarebbe un rischio schierare il tridente pesante con un centrocampo folto come quello dell'Inter.

Le ultime indiscrezioni sulla formazione danno ragione a Vincenzo D'Amico: Maurizio Sarri dovrebbe schierare il tridente ma come esterno offensivo dovrebbe giocare il colombiano Cuadrado.

La probabili formazioni di Juventus-Inter

Come dicevamo, dovrebbe essere confermato il tridente offensivo per la Juventus, come esterni offensivi dovrebbero giocare Cuadrado e Cristiano Ronaldo in appoggio della punta centrale Paulo Dybala.

In difesa a rischio la presenza di Giorgio Chiellini, l'eventuale impiego sarà deciso solo in extremis. Come esterni di difesa dovrebbero giocare Danilo ed Alex Sandro con Bonucci che dovrebbe fare coppia con Chiellini o eventualmente De Ligt. A centrocampo, nonostante la brutta prestazione di Lione, Sarri dovrebbe fare fiducia a Pjanic regista mentre le mezzali dovrebbero essere Bentancur e Matuidi. Per quanto riguarda l'Inter, non ci sono clamorose novità di formazione. Conte in difesa dovrebbe affidarsi all'esperienza di Godin accanto a De Vrij e Skriniar, sugli esterni Candreva e Young mentre i tre di centrocampo probabili sono Barella, Brozovic e Vecino.

In avanti il solito duo Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.