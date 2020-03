La Juventus, con la sospensione del campionato per l'emergenza virus, potrà concentrarsi ancora meglio sulla programmazione della prossima stagione. L'obiettivo, come in ogni stagione, è quello di costruire una rosa che possa essere competitiva in Italia ed in Europa. Uno dei possibili settori che sarà rinforzato è quello avanzato. Come scrive Tuttosport è probabile che possa venire ceduto l'argentino Higuain, in scadenza di contratto a giugno 2021. Non ci sarebbe la volontà della Juventus di rinnovargli il contratto ed è quindi probabile che la miglior soluzione sia quello di cederlo in estate.

L'idea è quella di monetizzare dalla sua partenza e soprattutto alleggerire il monte ingaggi. L'argentino infatti 'pesa' molto a bilancio, circa 7,5 milioni di euro netti a stagione. Secondo Tuttosport, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, oltre a valutare la possibilità di investire su Mauro Icardi, avrebbe inserito nella lista della spesa il centravanti del Tottenham e della nazionale inglese Harry Kane.

Juventus, Kane sarebbe nella lista spesa di Paratici

Il giocatore del Tottenham è una delle punte più forti a livello mondiale anche se nelle ultime stagioni è stato spesso condizionato dagli infortuni.

L'uscita della società inglese dalla Champions League (è stata eliminata negli ottavi di finale) potrebbe ulteriormente facilitare la cessione di Kane. Inoltre la squadra di Mourinho rischia di non partecipare nella prossima stagione alla massima competizione europea. Si trova infatti attualmente all'ottavo posto in classifica Premier League a quattro punti dal quinto posto occupato attualmente dal Manchester United.

Probabile quindi che la società inglese non riesca a qualificarsi per la massima competizione europea ma è rischio anche per l'Europa League. L'eventuale partenza di Kane potrebbe essere l'occasione giusta per il Tottenham di effettuare un vero e proprio restyling della rosa. Attualmente la punta inglese è valutata circa 150-170 milioni di euro ma potrebbe partire per molto meno considerando gli infortuni delle ultime stagioni che ne hanno condizionato l'impiego.

Juventus, Paratici segue anche Gabriel Jesus e Timo Werner

Evidente quindi la volontà della Juventus di regalare una punta centrale che sia funzionale soprattutto al gioco di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ama avere un riferimento centrale come ha dimostrato la sua esperienza al Real Madrid, avendo come partner avanzato Karim Benzema. Icardi o Kane potrebbero dunque rappresentare il rinforzo ideale per la Juventus ma la dirigenza bianconera starebbe valutando altri due giocatori. Uno è la punta brasiliana del Manchester City Gabriel Jesus (che potrebbe lasciare la società inglese considerando la probabile conferma del Tas sull'esclusione dalla Champions League del City) e l'altro è il giocatore del Lipsia Timo Werner.