Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero vorrebbe rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione e starebbe seguendo alcuni profili di spessore internazionale. Le ultime news provengono dalla Gran Bretagna; stando a quanto riporta il noto quotidiano inglese 'Daily Telegraph', il club bianconero avrebbe messo nel mirino Harry Kane, fortissimo centravanti del Tottenham e della nazionale inglese. Al momento, l'attaccante si trova fermo per un serio infortunio alla coscia, ma starebbe riflettendo sul suo futuro.

Dopo tanti anni al Tottenham, infatti, Harry Kane potrebbe lasciare gli Spurs nella prossima sessione di calciomercato estivo. Dovrebbe essere decisiva la possibile qualificazione in Champions League; al momento, però, il Tottenham si trova fuori dai primi quattro posti in Premier League. Senza la partecipazione alla massima competizione europea, il club inglese potrebbe ridimensionare le proprie ambizioni e soprattutto avere un budget più basso per la sessione di calciomercato estivo. Questa situazione starebbe portando Harry Kane a desiderare di proseguire la sua carriera in un altro club, con la Juventus che monitora con grandissima attenzione la situazione.

Mercato Juventus, probabile obiettivo Kane per il reparto offensivo

Il Presidente del Tottenham Levy proverà a blindare Harry Kane, offrendogli un ingaggio superiore ai 12 milioni di euro (cifra che corrisponde allo stipendio attuale del centravanti inglese) ed un contratto fino al 2024. Tuttavia, il ventiseienne attaccante di nazionalità britannica starebbe seriamente pensando di lasciare il Tottenham.

Kane viene comunque valutato ben 170 milioni di euro, una cifra che la Juventus spenderebbe solo in caso di cessioni pesanti. Il club bianconero, inoltre, dovrà guardarsi dalla concorrenza di alcuni top club europei. Sarebbero infatti in agguato per Harry Kane Real Madrid, Barcellona e Manchester United, mentre il Manchester City parte assai defilato a causa della squalifica per due anni dalla Champions League.

In ogni caso, la Juventus sta cercando un centravanti che possa sostituire Gonzalo Higuain, sul quale continuano a circolare numerose voci di mercato (l'attaccante argentino è stato accostato all'Atletico Bilbao nelle ultime ore). Oltre ad Harry Kane, il club bianconero starebbe monitorando anche Mauro Icardi, che potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain al termine della stagione. Nomi molto caldi sono anche quelli di Gabriel Jesus del Manchester City e di Timo Werner del Lipsia.