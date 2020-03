Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero avrebbe intenzione di ringiovanire il reparto offensivo nella prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Mauro Icardi. L'attaccante argentino sta disputando una stagione piuttosto altalenante al Paris Saint-Germain. Nella prima parte ha avuto un rendimento di livello altissimo, con una media gol straordinaria. In questa seconda parte, invece, sta facendo tanta fatica e i numeri si sono abbassati notevolmente.

Icardi, inoltre, non avrebbe un buon rapporto con il tecnico del Psg, Thomas Tuchel. Il club parigino, dunque, starebbe pensando di non pagare i 65 milioni di euro fissati con l'Inter per il riscatto dell'attaccante argentino. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, che stima moltissimo l'ex centravanti dell'Inter, sta monitorando con grande attenzione la situazione e sarebbe pronto ad intervenire, nel caso in cui il Psg dovesse decidere di puntare su un altro attaccante. Icardi, comunque, potrebbe decidere di proseguire la sua carriera alla Juventus, dal momento che la sua moglie-agente Wanda Nara è molto attaccata all'Italia, anche per via del suo lavoro.

Mercato Juventus, Icardi sarebbe il primo obiettivo per l'attacco

Mauro Icardi sarebbe dunque il primo obiettivo di Fabio Paratici per l'attacco della Juventus nella prossima stagione. L'argentino è comunque di proprietà dell'Inter, che potrebbe richiedere una cifra tra gli ottanta e i novanta milioni di euro per liberarlo. Attenzione anche al nome di Erling Braut Haaland, fortissimo attaccante norvegese passato dal Red Bull Salisburgo al Borussia Dortmund nella scorsa sessione di calciomercato invernale.

La Juventus continua a seguirlo con grande attenzione; la dirigenza bianconera ha un ottimo rapporto con l'agente del giocatore, Mino Raiola. Haaland sta disputando una stagione straordinaria e ha una media gol altissima. Il centravanti norvegese è anche il vice-capocannoniere di questa Champions League (dopo Robert Lewandowski del Bayern Monaco), avendo segnato otto reti con il Red Bull Salisburgo e due con il Borussia Dortmund.

L'acquisto di un nuovo attaccante nella prossima sessione di calciomercato estivo potrebbe portare alla partenza di Gonzalo Higuain. L'ex giocatore del Napoli ha infatti un ingaggio molto pesante, sette milioni e mezzo di euro e alla Juventus è diventato ormai un comprimario, seppur di lusso. La sua carta d'identità, poi, recita 33 anni. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.