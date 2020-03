Il calcio è fermo a causa dell'emergenza sanitaria internazionale, ma nelle ultime ore sono arrivate alcune indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, avrebbe intenzione di ringiovanire la squadra, soprattutto nel reparto offensivo, per la prossima stagione. La dirigenza della Juve starebbe monitorando alcuni profili di caratura internazionale, come per esempio Harry Kane del Tottenham (che però il club britannico valuta almeno 150 milioni di euro).

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, comunque, la Juventus avrebbe messo nel mirino anche Donny Van de Beek, fortissimo centrocampista che milita nelle fila dell'Ajax.

La notizia è stata diffusa dal noto giornalista Paolo Paganini, che sul suo profilo Twitter ha scritto: "Buonasera. Premesso che sappiamo tutti cosa stiamo passando, sono due le notizie di mercato. La Juventus ha intensificato i contatti con l'Ajax per Vandebeek. È la prima alternativa a Pogba. Dalla Spagna mi confermano il Barcellona in forte pressing per Lautaro Martinez".

Buonasera. Premesso che sappiamo tutti cosa stiamo passando,2 le notizie di mercato. La #Juventus ha intensificato i contatti con #Ajax per #Vandebeek. È la 1 alternativa a #Pogba.Dalla Spagna mi confermano #Barcellona in forte pressing per #lautaromartinez. — Paolo Paganini (@PaPaganini) March 26, 2020

Il giovane olandese dell'Ajax sembrava vicinissimo al passaggio al Real Madrid, ma, complice la stagione non felice del club di Amsterdam, la società spagnola si è defilata.

La Juventus potrebbe approfittare di questo fatto e mettere sul piatto un'offerta interessante per il talentuoso ventiduenne olandese. Il club bianconero ha infatti ottimi rapporti con l'Ajax, come dimostra l'operazione che nella scorsa sessione di calciomercato estivo ha portato a Torino de Ligt.

Mercato Juventus, nel mirino ci sarebbe Van de Beek dell'Ajax

Dopo de Ligt e de Jong, l'Ajax potrebbe decidere di vendere anche un altro dei suoi fenomeni, ovvero Donny Van de Beek (ricordiamo anche che Ziyech è stato già ceduto al Chelsea).

Il tecnico del club bianconero Maurizio Sarri gradirebbe non poco le caratteristiche del giocatore olandese, che sarebbe perfetto per le idee calcistiche dell'allenatore di Figline. Per Van de Beek, però, servirebbero almeno 55 milioni di euro; l'Ajax, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di fare degli sconti per il suo gioiello. Su di lui ci sarebbero anche l'Inter, il Manchester United (che cerca un profilo per il rilancio) ed il Bayern Monaco. La Juventus, comunque, potrebbe sfruttare la carta de Ligt; l'ex compagno di squadra potrebbe infatti convincere Van de Beek a seguirlo a Torino.

Ma non ci sarebbe solo l'olandese nel mirino del club bianconero; stando a quanto riporta il Daily Express, Maurizio Sarri sarebbe interessato a tre giocatori da lui già allenati al Chelsea.

Stiamo parlando di Jorginho, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Il primo è un vero e proprio pallino del tecnico bianconero, mentre gli altri due sarebbero sulla carta dei rinforzi ideali per gli esterni della Juventus.