Il Calciomercato estivo, nonostante la crisi economica che sta attanagliando il mondo del calcio europeo, potrebbe essere ricco di trattative importanti. Tante potrebbero svilupparsi con degli scambi, sia per diminuire gli esborsi economici che per favorire le plusvalenze delle società. Proprio dall'Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione di mercato da parte del noto giornale sportivo Sunday Express. Il tecnico del Chelsea Frank Lampard non è soddisfatto del portiere Kepa. Lo dimostra anche il fatto che l'argentino Caballero ha scalzato dal ruolo da titolare lo spagnolo.

Sembra inevitabile quindi la cessione del nazionale iberico, che potrebbe essere sostituito dal nazionale italiano Gianluigi Donnarumma. L'idea del Chelsea sarebbe quella di offrire 60 milioni di euro più il cartellino di Kepa per arrivare al portiere del Milan. Una somma notevole, se consideriamo che Donnarumma è in scadenza di contratto a giugno 2021 con la società milanese. Il nazionale italiano infatti già dalla prossima stagione potrebbe liberarsi a parametro zero e firmare con un'altra società.

Milan, Kepa la possibile carta del Chelsea per arrivare a Donnarumma

Secondo il noto giornale sportivo inglese, il Chelsea vuole Donnarumma a tal punto da voler offrire 60 milioni più Kepa. Se tale indiscrezione di mercato fosse confermata, difficilmente il Milan si lascerà scappare l'occasione. Sul nazionale italiano però ci sarebbe l'interesse di Juventus e Paris Saint Germain. Difficile però che la società bianconera possa arrivare a spendere più di 50 milioni di euro per un giocatore in scadenza a giugno 2021.

L'agente sportivo di Donnarumma Mino Raiola potrebbe però favorire l'arrivo del portiere alla Juventus, considerando l'amicizia con il vice presidente bianconero Pavel Nedved. L'eventuale investimento della Juventus su Donnarumma potrebbe definirsi solo se dovesse arrivare un'offerta importante per l'attuale titolare Szczesny. Quello che è certo è che il Milan, con la probabile cessione di Donnarumma, dovrà necessariamente investire su un nuovo portiere.

Milan, interesse per Luis Maximiliano

Secondo SportMediaset potrebbe profilarsi una sfida di mercato fra Inter e Milan per il portiere dello Sporting Lisbona Luis Maximiliano. Diverse le esigenze delle due società milanesi. L'Inter cerca un'alternativa ad Handanovic che possa diventare il futuro portiere interista. Il Milan cercherebbe in titolare in grado di sostituire nell'immediato il nazionale italiano Gianluigi Donnarumma. Il prezzo del nazionale under 21 portoghese è sicuramente abbordabile. Secondo transfermarkt l'attuale valore è di circa 3 milioni di euro ma la titolarità acquisita nella nazionale under 21 lusitana potrebbe portare ad un incremento del prezzo in estate.