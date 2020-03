Miralem Pjanic sta diventando un argomento sempre più caldo per il Calciomercato della Juventus. Il regista bianconero, dopo un avvio di stagione scintillante, ha iniziato a perdere smalto fino ad essere relegato in panchina nella supersfida Scudetto contro l’Inter. Maurizio Sarri fin dal primo giorno del suo lavoro alla Continassa lo ha lanciato come uomo di maggiore importanza nel centrocampo juventino, il regista di una manovra che doveva essere bella e vincente. Il progetto però sembra stia naufragando e il bosniaco potrebbe non essere così indispensabile nei piani bianconeri per il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, Chelsea e PSG tra le contendenti per Pjanic

L’addio di Pjanic alla Juventus non è ovviamente ancora deciso, ma i rumors sulla sua partenza hanno fatto drizzare le orecchie agli uomini mercato di mezza Europa. I grandi club che utilizzano un regista davanti alla difesa non vogliono perdere l’occasione di acquistare un giocatore di questo valore e così anche le voci iniziano a girare. L’ultima arriva oggi dall’Inghilterra, secondo il Daily Star il Chelsea sarebbe infatti interessato all’acquisto di Miralem Pjanic per dare maggiore qualità al centrocampo di Lampard.

I blues si sarebbero inseriti in una corsa che vede ai blocchi di partenza anche il PSG con Leonardo che da mesi scandaglia il mercato in Italia per rendere migliori i parigini. Qualche rumors arriva anche dalla Spagna e vorrebbe il centrocampista nel mirino anche di Real Madrid e Barcellona.

Ma quanto ricaverebbe la Juventus dalla cessione di Pjanic? Secondo il sito calciomercato.com la base d’asta sarebbe di 60 milioni di euro, una cifra che sarebbe molto utile alla Vecchia Signora per il prossimo mercato.

Paratici ha bisogno di fondi per rendere la rosa più adatta al gioco di Sarri e in programma ci sarebbero alcune mosse, costose, per rinforzare sia il centrocampo che l’attacco. Proprio nel reparto offensivo continuano a girare molti nomi: Icardi, Gabriel Jesus, Timo Werner e Kane sarebbero sul taccuino dei bianconeri per regalare a Cristiano Ronaldo un centravanti a cui appoggiarsi.

I possibili sostituti di Pjanic per la Juventus

Se Pjanic dovesse lasciare davvero la Juventus i soldi derivanti dalla cessione dovranno essere, almeno in parte, rinvestiti nel prossimo calciomercato anche per cercare il suo erede. L’interessamento del Chelsea potrebbe dare una mano a Paratici, nei blues gioca infatti Jorginho, pupillo di Sarri che se davvero dovesse arrivare a Londra Pjanic non avrebbe più spazio. Le voci sull’italo-brasiliano si rincorrono praticamente da quando la Juve ha cambiato guida tecnica, da capire se nei prossimi mesi si muoverà qualcosa oppure se rimarranno solo voci, così come successo nel recente passato.

Nel mirino di Paratici c’è sicuramente e da tempo, invece, Sandro Tonali, gioiellino del Brescia su cui in estate si scatenerà una vera e propria asta. Cellino vorrebbe 50 milioni per questo ragazzo di 19 anni che gioca già come un veterano, i Campioni d’Italia per acquistarlo dovranno però battere la concorrenza di Inter, Paris Saint Germain e Manchester City. La valutazione di Tonali sarà non solo economica ma anche tecnica, mettere in mano la regia della squadra a un ragazzo così giovane potrebbe essere un rischio, nonostante il talento sia sotto gli occhi di tutti.

La soluzione per sostituire Pjanic potrebbe, infine, già essere in casa.

La crescita di Bentancur negli ultimi mesi è stata poderosa con il sudamericano che ormai, nonostante la giovane età, è un punto fermo del centrocampo di Sarri. Il tecnico contro l’Inter lo ha schierato da regista e il risultato è stato ottimo, il ragazzo ha piedi raffinati e testa veloce, conosce l’ambiente e potrebbe essere davvero pronto a prendere in mano la manovra della Vecchia Signora. Prima però gli uomini del calciomercato della Juventus dovranno prendere una decisione sul futuro di Miralem Pjanic che da intoccabile è diventato un possibile esubero sia a livello tecnico che a livello economico.