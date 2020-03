Negli ultimi giorni il calcio italiano è stato condizionato dall'emergenza Coronavirus, che sta portando ad un'inevitabile modifica dei calendari. Arriva però una bellissima notizia per l'Italia calcistica dalla UEFA, che ha ufficializzato la nuova sede della finale della Champions League femminile del 2022. Sarà lo stadio della Juventus, 'Allianz Stadium', ad ospitare una delle manifestazioni più importanti a livello europeo del calcio femminile. Non sono mancate le dichiarazioni del presidente della Juventus Andrea Agnelli, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per la decisione della Uefa.

Il massimo dirigente bianconero ha dichiarato: "Siamo molto felici di questa assegnazione che testimonia il buon lavoro di Juventus", dimostrazione della crescita degli ultimi anni della società bianconera in termini di strutture sportive e di sviluppo del calcio femminile. Lo stesso Agnelli ha richiamato all'attenzione tutti, invitando ad impegnarsi in questi due anni prima dall'evento, con l'obiettivo di farsi trovare pronti e garantire un'organizzazione impeccabile.

Finale 2022 a Torino, Agnelli soddisfatto

"Sarà nostra intenzione offrire al mondo uno spettacolo all'altezza di questo evento che conclude la stagione 2021/22 a livello di club", sono queste alcune delle dichiarazioni più interessanti del presidente della Juventus Agnelli in riferimento alla designazione dell'Allianz Stadium come sede della finale di Champions League femminile nel 2022. Un riconoscimento prestigioso per la società bianconera, ma in generale per tutto il movimento del calcio femminile, negli ultimi anni cresciuto molto in Italia.

I quarti di finale raggiunti dalla nazionale italiana ai recenti mondiali dimostrano come questo sport a livello femminile abbia preso piede, con una crescita che ha portato l'Italia ad essere una delle migliori otto nazioni al mondo. In Italia la società più titolata resta la Juventus, che è stata la prima società professionista ad investire in maniera massiccia su questa disciplina sportiva.

Allianz Stadium alla ribalta dopo la finale di Europa League 2014

Lo stadio della Juventus torna ad ospitare un altro importante evento sportivo a livello europeo, a distanza di sei anni dalla finale di Europa League. Finale di rimpianti, visto che la Juventus mancò per un soffio la qualificazione, fermata in semifinale dal Benfica. La squadra guidata in quella stagione da Antonio Conte perse infatti 2 a 1 in Portogallo contro la squadra lusitana, al ritorno però non riuscì a realizzare quel gol che sarebbe stato sufficiente per la qualificazione in finale. Il match terminò 0 a 0.