La Juventus è pronta ad affrontare la fase decisiva della stagione nonostante l'emergenza Coronavirus che sta condizionando lo svolgimento delle partite. Il prossimo impegno per i bianconeri sarà la Coppa Italia: mercoledì 4 marzo è prevista la semifinale di ritorno contro il Milan all'Allianz Stadium. Dovrebbero essere confermate le porte aperte per la partita ma per averne la certezza si aspetterà con ogni probabilità il giorno della partita. Intanto la società bianconera è al lavoro sul mercato, in estate ci attendiamo una Juventus molto attiva nel progetto di rafforzamento soprattutto per quanto riguarda il centrocampo.

Come scrive Tuttosport, sono due i giocatori individuati dalla dirigenza bianconera per implementare la qualità della mediana della Juventus. Ci riferiamo in particolar modo al centrocampista del Manchester United ,Paul Pogba e al mediano del Brescia, Sandro Tonali. Se per il francese la possibilità Juventus sembra molto concreta (non sono molte le società che possono permettersi il suo acquisto, inoltre quest'ultimo ha espresso più volte l'apprezzamento per un eventuale ritorno in bianconero) potrebbe esserci bagarre invece per l'acquisto del classe 2000 del Brescia.

Juventus, via libera di Agnelli: pronta offerta per Pogba e Tonali

Come scrive il noto giornale sportivo torinese, i principali obiettivi della Juventus per il centrocampo potrebbero essere Paul Pogba e Sandro Tonali. Il nazionale francese è destinato a lasciare il Manchester United. L'acquisto a gennaio di Bruno Fernandes da parte dello United è un evidente segnale di come la società inglese non voglia puntare sul nazionale francese.

Si parla di una valutazione di circa 100 milioni di euro, di certo la Juventus potrebbe inserire delle contropartite tecniche apprezzate dal Manchester United, su tutti il gallese Aaron Ramsey. Per quanto riguarda Sandro Tonali, non è semplice trattare con il presidente del Brescia Massimo Cellino, che chiede almeno 50 milioni di euro per il suo giocatore. Su quest'ultimo però ci sarebbe la concorrenza di altre società: piace soprattutto a Manchester United e all'Inter ma la Juventus potrebbe avere una corsia preferenziale in quanto inserirebbe delle contropartite al Brescia.

In particolar modo si parla dei centrocampisti Nicolussi Caviglia, attualmente in prestito al Perugia, e Tourè, riferimento della Juventus under 23.

Il mercato della Juventus passerà anche da qualche cessione pesante, abbiamo parlato di Ramsey ma non sono esclusi gli addii di Bernardeschi ed Higuain. Quest'ultimo ha il contratto in scadenza a giugno 2021 ed il Calciomercato estivo potrebbe essere l'ultima occasione per la Juventus di monetizzare da una sua eventuale cessione..