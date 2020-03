La Juventus si conferma prima in classifica dopo la convincente vittoria contro l'Inter. Il 2 a 0 rifilato agli uomini di Conte dimostra come i bianconeri, nei momenti decisivi, riescano sempre a raccogliere risultati positivi. Lo ha confermato anche Alex Del Piero nel post partita su Sky Calcio Club. L'ex capitano della Juve ha dichiarato che i bianconeri sono ancora superiori all'Inter anche perché quando c'è bisogno di vincere ci sono sempre.

Nel post partita il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha ammesso la differenza fra le due squadre, ribadendo però che la sconfitta deve essere un'occasione di crescita ed una motivazione ulteriore per cercare di colmare quanto prima il gap dalla Juventus.

Il tecnico pugliese ha dichiarato: "Oggi in classifica, recupero a parte, la differenza tra noi e la Juventus sono sei punti, ovvero la sconfitta dell'andata e quella del ritorno". Ha poi aggiunto che sconfitte del genere non devono portare sconforto ma solo incrementare la determinazione e la personalità della sua squadra.

Lo stesso tecnico pugliese ha sottolineato come la Juventus arrivi da otto anni di successi in cui ogni anno si è rinforzata.

‘Lo sapevamo che c'era un gap con loro, siamo stati bravi a tenere viva la lotta’

Antonio Conte allo stesso tempo ha voluto comunque fare i complimenti ai suoi giocatori dichiarando "siamo stati bravi a tenere in vita la lotta". In effetti, la prima parte della stagione interista è stata di livello importante e solo nelle ultime partite l'Inter ha perso punti dalla vetta facendosi superare anche dalla sorprendente Lazio di Simone Inzaghi.

E la sconfitta contro la Juventus porta l'Inter a -8 dai bianconeri (la squadra di Conte però deve recuperare la partita contro la Sampdoria) e a -7 dalla Lazio.

Inter e Juventus impegnate rispettivamente in Europa League e Champions League

Proprio Inter e Juve saranno impegnate rispettivamente in Europa League e Champions League. La squadra di Conte proverà a riscattare la sconfitta subita contro la Juventus in campionato affrontando Giovedì 12 marzo a San Siro il Getafe negli ottavi di finale.

Concessa quindi la deroga alla UEFA per disputare la partita a porte chiuse.

A proposito di porte chiuse anche l'Atalanta, impegnata nel ritorno di Champions contro il Valencia al ‘Mestalla’ martedì 10 marzo, disputerà la sua partita senza l’accesso del pubblico. Probabile che tale provvedimento sia applicato per gran parte delle partite europee.

L'Inter sarà impegnata giovedì in Europa League contro il Getafe mentre la Juventus giocherà martedì 17 marzo contro il Lione. Per adesso sembra confermata come sede l'Allianz Stadium di Torino.