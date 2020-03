Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Miralem Pjanic, certamente uno dei giocatori più chiacchierati nelle ultime ore. Nel match decisivo contro l'Inter (vinto dalla Juventus per due a zero, grazie alle reti di Rasmey e Dybala), il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha deciso di lasciare in panchina il centrocampista bosniaco. Una scelta che si è rivelata poi giusta, dal momento che la mediana formata da Ramsey, Bentancur e Matuidi ha fatto la differenza a livello di prestazioni.

Pjanic è stato protagonista di una seconda parte di stagione sicuramente negativa, rispetto a quelle che erano le sue performance nella parte iniziale. Il centrocampista classe 1990 potrebbe lasciare la Juventus la prossima stagione. Sull'ex centrocampista di Roma e Lione è infatti molto forte l'interesse del Paris Saint Germain. Pjanic è molto gradito sia al tecnico del club parigino Thomas Tuchel, sia al direttore sportivo Leonardo.

Mercato Juventus, possibile addio di Pjanic a fine stagione

Pare che Pjanic non abbia gradito l'esclusione dalla gara decisiva contro l'Inter in campionato e che i rapporti con il tecnico della Juventus Maurizio Sarri stiano peggiorando.

Il Paris Saint Germain, fortemente interessato al centrocampista bosniaco, potrebbe decidere di riscattare Mauro Icardi e di proporre uno scambio alla Juventus. Non si esclude un'operazione di mercato di questo tipo, dal momento che il club bianconero segue il centravanti nerazzurro da molto tempo. Per quanto riguarda il centrocampo invece, la Juventus avrebbe messo nel mirino Luis Alberto, centrocampista della Lazio, che grazie alle sue ottime prestazioni ha fatto lievitare la sua valutazione di mercato da 30 a 80 milioni di euro.

Sul centrocampista spagnolo però ci sarebbero anche alcuni top club di Premier League e Liga. Un altro obiettivo della Juventus per la prossima stagione potrebbe essere Federico Chiesa, stella della Fiorentina e della nostra Nazionale. Sul talentuoso giocatore però sarebbe piombata l'Inter. La società nerazzurra ha ottimi rapporti con il presidente della Fiorentina Commisso e questo fatto potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro di Chiesa, valutato dal club viola tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.