La Serie A potrebbe regalare un fine stagione davvero emozionante. A differenza degli altri anni infatti, dove c'era una sola squadra a 'dominare' il campionato (la Juventus), in questa stagione è probabile che ci sia una lotta a tre da qui fino a maggio. Oltre a Juventus ed Inter infatti anche la Lazio si è iscritta alla lista dei possibili vincitori se consideriamo che attualmente è a -1 dalla prima in classifica, la Juventus. Fra l'altro gli uomini di Simone Inzaghi hanno battuto sia Juventus che Inter negli scontri diretti all'Olimpico, segnale evidente che la squadra è stata costruita molto bene dalla dirigenza della Lazio.

Proprio il noto giornale Libero nei giorni scorsi ha pubblicato un titolo emblematico, scrivendo "Se Conte non batte la Juventus poi sarà costretto a tifarla". Il motivo dietro questa provocazione lanciata dal giornale è che sarebbe più conveniente per il tecnico pugliese (in caso di sconfitta all'Allianz Stadium domenica 1º marzo) che sia la Juventus a trionfare in campionato se rimaniamo in tema investimenti sul mercato.

Secondo il noto giornale Libero, dunque, sarebbe meglio per Conte che sia la Juventus a vincere lo scudetto qualora l'Inter venisse sconfitta all'Allianz Stadium domenica 1º marzo.

Il motivo sarebbe prettamente economico: essere infatti battuti dalla Lazio (che ha investito appena 57 milioni di euro nell'ultimo calciomercato) sarebbe un fallimento per Conte, che ha preteso un mercato da grande squadra. L'Inter infatti ha speso lo scorso calciomercato estivo 138 milioni di euro per otto giocatori a cui vanno aggiunti ulteriori 20 per l'acquisto a gennaio del centrocampista offensivo ex Tottenham Christian Eriksen.

Fra l'altro lo stesso Conte a fine gennaio ci ha tenuto a sottolineare che l'Inter "non ha preso mezzo Real Madrid", anche se sarebbe una beffa arrivare anche terza dietro alla Juventus e alla Lazio. Si aprirebbe infatti una riflessione importante sul rapporto costi e benefici.

Le prossime partite di Serie A

La prossima giornata potrebbe rappresentare un'opportunità importante per la Lazio. Si affrontano infatti all'Allianz Stadium Juventus ed Inter: questo potrebbe significare che in caso di vittoria dei bianconeri la Lazio potrebbe ulteriormente consolidare il secondo posto.

Oppure potrebbe sfruttare l'eventuale passo falso della Juventus (pareggio o sconfitta) e portarsi prima in classifica. Gli uomini di Inzaghi giocheranno sabato 29 febbraio alle ore 15:00 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Un'eventuale vittoria della Lazio sicuramente renderebbe ancora più interessante Juventus-Inter di domenica 1º marzo.