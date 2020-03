Nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League, la Roma volerà in Spagna per affrontare il Siviglia. Sarà una sfida inedita, che verrà disputata all’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán alle ore 18.55 di giovedì 12 marzo 2020. La partita si potrà vederla in diretta tv su Sky, mentre TV8 proporrà il match dell’Inter contro il Getafe. La Roma, che aveva superato la fase a gironi classificandosi al secondo posto alle spalle dell’İstanbul Başakşehirspor, ha poi eliminato il Gent ai sedicesimi di finale, vincendo 1-0 in casa e pareggiando 1-1 in trasferta.

L’asticella si alzerà per i ragazzi di Paulo Fonseca, che andranno ad affrontare una specialista dell’Europa League.

Il Siviglia, che aveva ottenuto ottimi risultati nella fase a gironi, classificandosi al primo posto davanti all’APOEL, ha avuto qualche difficoltà a superare il CFR CLuj ai sedicesimi di finale. Preziosa è stata la rete segnata in trasferta nel pareggio per 1-1, visto che in casa si è poi registrato un pareggio per 0-0. L’avversario dei ragazzi di Julen Lopetegui sarà più temibile, perciò vedremo senz’altro una sfida di alto livello.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo un’occhiata al bilancio della Roma in terra spagnola.

Bilancio negativo per la Roma in trasferta

Roma e Siviglia non si sono mai affrontate. I giallorossi, però, hanno avuto modo di incrociare più volte squadre spagnole. Il bilancio complessivo è di 13 vittorie, 5 pareggi e 20 sconfitte. Decisamente peggiore è il bilancio delle sfide disputate in terra spagnola, dove i capitolini hanno ottenuto appena 5 vittorie, a fronte di 3 pareggi e 11 sconfitte.

C’è solo un precedente in Europa League e risale alla stagione 2016/17 contro il Villarreal ai sedicesimi di finale. La Roma s’impose per 0-4 in trasferta, grazie ai goal di Emerson Palmieri ed Edin Džeko (tripletta). Nel return match perse 0-1 in casa con la rete di Santos Borré, ma fu una sconfitta ininfluente. I giallorossi furono poi eliminati agli ottavi di finale dell’Olympique Lione.

Nelle ultime 3 trasferte in Spagna, la Roma ha ottenuto altrettante sconfitte.

Nella stagione 2018/19 perse 3-0 contro il Real Madrid nella fase a gironi di Champions League. Nella stagione 2017/18 fu sconfitta per 2-0 dall’Atlético Madrid nella fase a gironi di Champions League e successivamente fu battuta per 4-1 ai quarti di finale, ma ci fu poi la clamorosa rimonta allo Stadio Olimpico, che consentì ai giallorossi di superare il turno. Prima dell’avvento dell’Europa League, la Roma ebbe modo di affrontare tre volte squadre spagnole in Coppa UEFA. Non andò mai bene in trasferta, con pareggio contro il Valencia (1-1) nella stagione 1990/91 al 2° turno e sconfitte contro Atlético Madrid (2-1) nella stagione 1998/99 ai quarti di finale e contro Villarreal (2-0) nella stagione 2003/04 agli ottavi di finale.

Il Siviglia, che per la prima volta incrocerà la Roma, ha già affrontato squadre italiane. Il bilancio complessivo è di 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Tra le mura amiche, invece, ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L’ultimo successo risale alla stagione 2018/19, quando s’impose per 2-0 contro la Lazio ai sedicesimi di finale dell’Europa League.