L'Inter sarà molto attiva nella prossima sessione estiva di Calciomercato soprattutto in attacco. I nerazzurri potrebbero rivoluzionare il reparto visto che Alexis Sanchez tornerà dal prestito al Manchester United e Sebastiano Esposito potrebbe essere ceduto a titolo temporaneo per permettergli di fare esperienza. Per questo motivo i dirigenti sarebbero alla ricerca di un colpo che possa alzare notevolmente il tasso tecnico del reparto. L'ultimo nome finito sul taccuino di Marotta è quello del centravanti tedesco Timo Werner.

L'attaccante del Lipsia, però, interessa ai maggiori top club europei, su tutti la Juventus e il Liverpool.

Anche l'Inter su Werner

L'attaccante tedesco, nonostante la giovane età (si tratta di un classe 1996), gioca ad alti livelli e in campo europeo con la maglia del Lipsia da diversi anni. Il profilo di Werner, dunque, risponderebbe alla perfezione ai profili seguiti da Suning, sempre alla ricerca di giovani talenti ma già con esperienza internazionale.

Quest'anno Werner si sta consacrando ad alti livelli, avendo realizzato ventuno reti in venticinque presenze in Bundesliga e quattro in sette partite di Champions League.

Gol importanti, che stanno mantenendo il Lipsia in piena lotta per il titolo con il Bayern Monaco e portato il club della Red Bull ad un passo dai quarti di Champions (successo 1-0 a Londra con il Tottenham nell'andata degli ottavi). Arrivare a lui non sarà semplice, visto che c'è da registrare anche il forte interesse di Liverpool e Juventus, con i Reds che si sono mossi in largo anticipo per trovare una valida alternativa a Roberto Firmino.

L'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, però, è pronto a giocarsi le sue carte per bruciare la concorrenza, così come fatto a gennaio per Christian Eriksen.

La trattativa per Werner

La trattativa per Inter e Lipsia potrebbe anche essere semplice, visto che nel contratto di Werner c'è una clausola rescissoria da sessanta milioni di euro. Bisognerà vedere se i nerazzurri cercheranno di abbassare l'esborso inserendo una contropartita tecnica o rateizzare il pagamento alzando leggermente la sua quotazione.

L'arrivo dell'attaccante tedesco, però, potrebbe portare anche all'addio di Lautaro Martinez. L'acquisto del classe 1996 rappresenterebbe un colpo davvero importante, ma preoccuperebbe i tifosi nerazzurri, con il Toro sempre al centro dei rumors di mercato. Su di lui, infatti, ci sono i due top club spagnoli, il Real Madrid e il Barcellona, pronti a mettere sul piatto anche una cifra superiore ai centoundici milioni di euro della clausola, ma con l'inserimento di contropartite tecniche.