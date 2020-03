L’Atalanta volerà in Spagna per affrontare il Valencia nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League. I ragazzi di Gian Piero Gasperini hanno vinto il match di andata per 4-1. Hans Hateboer (doppietta), Josip Iličić e Remo Freuler sono andati a segno contro la squadra di Albert Celades, che tiene ancora vive le speranze di qualificarsi al turno successivo grazie al goal firmato da Denis Čeryšev.

L’appuntamento con la partita Valencia-Atalanta è fissato per martedì 10 marzo alle ore 21:00 al Mestalla.

Non è ancora ben chiaro se verrà disputata a porte aperte o chiuse, ma quel che è certo è che la diretta tv non sarà soltanto un’esclusiva di Sky. Infatti, Canale 5 trasmetterà la sfida in chiaro.

L’Atalanta, che non aveva mai affrontato squadre spagnole in competizioni UEFA prima del match di andata, ha superato il turno una sola volta su due dopo essersi portata avanti nei primi 90’ del doppio confronto. Nella stagione 1987/88 s’impose per 2-0 contro lo Sporting Lisbona ai quarti di finale di Coppa delle Coppe, dopodiché pareggiò 1-1 in trasferta.

Stessa competizione e stessi avversari nella stagione 1963/64, quando al primo turno di Coppa delle Coppe vinse per 2-0 in casa, dopodiché perse per 3-1 in trasferta. Al replay finì ancora 3-1 in favore dello Sporting Lisbona.

Bilancio negativo per il Valencia nelle sfide ad eliminazione diretta

Il Valencia ha affrontato più volte squadre italiane nelle competizioni UEFA. Considerando le sole sfide ad eliminazione diretta, non ha un bilancio positivo.

Gli spagnoli hanno superato il turno per due volte su sei. Il doppio confronto più recente è a loro favore. Nella stagione 2006/07 di Champions League eliminò l’Inter senza mai vincere agli ottavi di finale. In trasferta pareggiò 2-2, mentre in casa si registrò un pareggio per 0-0. Quella contro i nerazzurri è stata la terza partecipazione agli ottavi di finale della Champions League. Nelle altre due occasioni il Valencia è stato eliminato.

C’è da segnalare, anche, che non ha mai vinto una partita: quattro pareggi e tre sconfitte.

Nel confronto diretto contro squadre italiane, invece, la squadra spagnola non vince da sei partite consecutive. Dopo il successo casalingo per 2-1 contro la Roma nella stagione 2006/07, ha ottenuto due pareggi e quattro sconfitte. Il fattore Mestalla, però, potrebbe avvantaggiarli nella partita contro l’Atalanta. Infatti, nelle ultime 19 partite europee tra le mura amiche si sono registrate 13 vittorie, a fronte di un pareggio e cinque sconfitte. L’obiettivo del Valencia è quello di rimontare il risultato dell’andata, ma non sarà semplice per i ragazzi di Albert Celades, contro la squadra rivelazione di questa stagione di Champions League.