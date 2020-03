Dopo giorni intensi tra animi accesi e cambi di programma è arrivata finalmente la svolta decisiva da parte del Governo e della Lega Calcio per quanto riguarda il recupero delle partite rinviate la settimana scorsa a causa dell'emergenza sanitaria. Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse domenica 8 marzo alle ore 20:45. In vista del big match contro la Juve, arriva una buona notizia per l'Inter di Antonio Conte: l'ex tecnico bianconero potrà contare sul ritorno tra i pali di Samir Handanovic.

Handanovic torna in porta

Samir Handanovic ha recuperato dall'infortunio al mignolo della mano sinistra che lo ha tenuto fermo per più di un mese. Il capitano nerazzurro non gioca dal 26 gennaio quando l’Inter pareggiò 1-1 a San Siro col Cagliari, da lì in avanti è sceso in campo Daniele Padelli. Handanovic, però, negli ultimi giorni ha ripreso ad allenarsi alla Pinetina ed è pronto per scendere in campo. L'Inter non gioca da due settimane, tempo impiegato da Samir per recuperare completamente dall'infortunio, il ritorno del capitano nerazzurro è sicuramente un rinforzo in più per la squadra di Antonio Conte, come sottolineato anche nell'edizione odierna della Gazzetta Dello Sport: 'L'Inter contro la Juventus avrà un'arma in più in Samir Handanovic.

Lui è l’unico che in qualche modo può essere felice dei rinvii. Certo, non ha potuto ritrovare il ritmo partita 'dal vero', ma lavorare con più calma ad Appiano gli ha permesso di recuperare completamente dall'infortunio al mignolo della mano sinistra. Il capitano ha saltato 6 partite: tornare contro la Juve è un segnale per tutti'.

Infortuni in casa Inter

Oltre ad Handanovic, i nerazzurri potranno fare affidamento anche sul ritorno di Roberto Gagliardini che ha recuperato dal trauma all'avampiede destro con edema osseo.

Situazione diversa invece per Victor Moses e Stefano Sensi: il giocatore nigeriano nei giorni scorsi ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra e dovrà stare fermo per circa dieci giorni. Invece, per quanto riguarda Sensi a breve sosterrà un nuovo esame per capire a che punto è la guarigione dello scafoide del piede sinistro fratturato nella semifinale d’andata di Coppa Italia. L’obiettivo è riaverlo in gruppo per il match successivo a quello di Europa League contro il Getafe.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

Finalmente domenica sera andrà in scena il recupero del Derby d’Italia tra Juventus e Inter. Di seguito riportiamo le probabili formazioni delle due squadre.

JUVENTUS (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte