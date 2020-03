L’emergenza sanitaria rivoluziona la Serie A, le partite “saltate” nello scorso weekend verranno recuperate tra domenica e lunedì prossimo, 8 e 9 di marzo. Il comunicato ufficiale è arrivato pochi minuti fa e certifica alcuni cambiamenti rispetto a quello preventivato nei giorni scorsi. La prima grande novità è che nessuna partita di campionato sarà giocata di sabato, come non succedeva da tantissimo tempo. La seconda è che la maggior parte delle gare è stata spostata a domenica con cambi di orari per alcune partite come Parma-Spal il cui calcio d’inizio sarà alle 12,30 e non alle 15.

Serie A, la programmazione in Tv di Parma-Spal, Milan-Genoa e Samp-Verona

La Serie A ripartirà così dal Tardini con la gara tra emiliani e ferraresi che verrà trasmessa da DAZN in streaming e per gli abbonati Sky sul canale SkyDAZN. La sfida è davvero importante per entrambe le compagini che lotteranno fino all’ultimo secondo per portarsi a casa l’intero bottino. In palio ci sono infatti punti pesanti sia per la zona Europa League che per la Salvezza. Alle 15 a San Siro andrà in scena Milan-Genoa, con diretta su DAZN e anche in questo caso l’incrocio sarà tra chi sogna palcoscenici europei e chi invece, come il Grifone, deve mettere fieno in cascina per cercare di rimanere in serie A.

Le due squadre erano in un buono stato di forma prima di fermarsi a causa dell’emergenza sanitaria, ora devono ricominciare a correre per non farsi sfuggire i propri obiettivi.

E visto che, come dice il proverbio, non c’è due senza tre, anche l’altra partita delle 15 di domenica 8 marzo, sarà il match tra chi vuole arrivare al sesto posto e chi non vuole sprofondare al terzultimo. Sampdoria-Hellas Verona, che doveva giocarsi sabato, è infatti slittata di quasi ventiquattro ore e la diretta televisiva della partita è stata affidata a Sky.

Udinese-Fiorentina e Juventus-Inter su Sky

Le altre partite di Serie A verranno recuperate tra la serata di domenica e quella di lunedì. Alle ore 18 Udinese-Fiorentina sarà trasmessa da Sky ed è un crocevia importante per due squadre che sono nel limbo delle classifica. Chi vince vivrà una stagione con ogni probabilità abbastanza tranquilla, chi perde invece dovrà continuare a guardarsi le spalle per non finire nella zona più calda della classifica.

Alle 20,45 gli occhi di tutti saranno puntati su Juventus-Inter oggi più che mai partita della discordia. Per giorni e giorni si sono inseguite polemiche, dichiarazioni al vetriolo e rumors e alla fine è stato deciso di giocare domenica 8 marzo in posticipo. Il big match ha finalmente una data e un orario, adesso saranno le due contendenti finalmente a far parlare il campo, inutile dire che è una sfida che vale tantissimo in ottica Scudetto. Ovviamente spettatore interessato sarà la Lazio che questo fine settimana non giocherà e guarderà la sfida da prima della classe, almeno per il momento.

A chiudere il quadro dei recuperi della giornata slittata in serie A sarà lunedì alle 18,30 Sassuolo-Brescia, giorno e orario quasi inedito per il massimo campionato.

La diretta della gara sarà un’esclusiva di Sky. Ricordiamo che tutti i turni e le partite che verranno recuperato in serie A da qui al 3 aprile saranno a porte chiuse così come voluto dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria che ha rivoluzionato la serie A 2019/2020.