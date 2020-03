In queste settimane, la Juventus ha dovuto far fronte all'emergenza legata al Coronavirus. Infatti, dopo che Daniele Rugani è risultato positivo al Covid - 19, la società ha dovuto mettere in isolamento 121 persone e fra queste ci sono anche tutti i calciatori. Da lunedì 16 marzo, lo staff medico bianconero ha iniziato a sottoporre al tampone anche tutti i giocatori della rosa e al momento sono Blaise Matuidi è risultato positivo al test. In particolare, nella giornata di ieri, Giorgio Chiellini e Paulo Dybala hanno spiegato che stanno bene e che sono in attesa dei risultati per sapere se hanno contratto il Coronavirus.

Inoltre, il numero 10 juventino, nel corso di una diretta Instagram, ha raccomandato a tutti i suoi tifosi di rimanere a casa e di rispettare le regole.

Al momento nessun altro calciatore della Juventus è positivo al Covid-19

La Juventus, da alcuni giorni, ha iniziato a sottoporre i suoi calciatori al tampone del Coronavirus. Al momento solo Daniele Rugani e Blaise Matuidi sono risultati positivi al test. Alcuni giocatori, però, stanno ancora aspettando l'esito del tampone e fra questi c'è Paulo Dybala.

Il numero 10 juventino ha spiegato che qualche giorno fa era circolata una fake news che lo riguardava e che affermava che lui fosse positivo al Covid - 19. Perciò, l'attaccante della Juventus, ieri in diretta su Instagram, ci ha tenuto a ribadire che lui non ha il Coronavirus e che sta bene. Infatti, Dybala è ancora in attesa dell'esito del tampone: "Spero di non avere il virus, ma se sarà così proseguirò la quarantena", ha spiegato la Joya su Instagram.

I giocatori della Juventus ingannano il tempo in quarantena

In questi giorni i giocatori della Juventus stanno cercando di ingannare il tempo in quarantena e molti di loro condividono le immagini del loro periodo di isolamento tramite i social. Fra i più attivi c'è Paulo Dybala che si diverte a postare simpatici video che lo ritraggono con la sua fidanzata Oriana Sabatini. L'argentino, nel corso di una diretta su Instagram, ha spiegato che passa molto tempo ad allenarsi con la sua compagna e poi gioca alla playstation.

Dybala, inoltre, si è raccomandato con tutti i suoi followers di rispettare le regole e di rimanere a casa. Durante, la diretta Instagram, il numero 10 della Juventus ha avuto anche il modo di parlare con alcuni suoi compagni di squadra. Infatti, Juan Cuadrado e Douglas Costa sono intervenuti per salutare la Joya. Dybala ovviamente ha risposto ai loro messaggi e ci ha tenuto in modo particolare a chiedere al colombiano come sta la sua famiglia. L'argentino ha anche spiegato che gli manca giocare a calcio, ma è giusto rispettare le regole. Inoltre, in questo periodo di quarantena il giocatore della Juventus ne sta approfittando per imparare a suonare il piano.