La Juventus, dalla serata di mercoledì, è in quarantena considerato che Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore è stato messo immediatamente in isolamento e fortunatamente sta bene. La Juventus, fin da subito, ha messo in pratica tutte le disposizioni che devono essere seguite in questo casi con 121 persone messe in quarantena. Ovviamente anche tutti i calciatori della rosa sono in quarantena presso il loro domicilio. Nelle ultime ore, però, è circolata al riguardo una fake news che la Juventus ha voluto seccamente smentire.

Sempre più insistentemente infatti si vociferava che anche Paulo Dybala fosse positivo al Coronavirus. La Juventus, tramite un comunicato ANSA, ha fatto sapere che l'attaccante argentino non è assolutamente positivo al Covid - 19. Dybala dunque, come tutti i giocatori bianconeri, è in isolamento volontario.

L'attaccante della Juventus sta bene

Paulo Dybala non ha il Coronavirus, come ha confermato la stessa Juventus. Dunque, il numero 10 bianconero sta bene ed è in isolamento volontario come tutti i suoi compagni di squadra.

Oltre ai giocatori anche i dirigenti della Juventus sono in quarantena. Fra questi c'è il Presidente Andrea Agnelli, che ieri, con un messaggio video trasmesso sul profilo Twitter del club bianconero, ha lanciato un'importante raccolta fondi per aiutare il personale sanitario di Torino e del Piemonte. Tutti coloro i quali vorranno aiutare la Juventus e vorranno fare la loro donazione dovranno andare nei profili social della società dove troveranno il link dal quale sarà possibile dare il proprio contributo.

Il messaggio del Capitano della Juventus

Nei giorni scorsi, anche Federico Bernardeschi aveva lanciato una raccolta fondi per aiutare l'ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. La Juventus dunque è in prima linea nel sensibilizzare l'opinione pubblica in questa fase: all'iniziativa ovviamente hanno aderito anche molti calciatori juventini e in particolare il capitano Giorgio Chiellini, che con un messaggio postato su Twitter ha chiesto a tutti i tifosi della Vecchia Signora di aiutare il nostro paese in un momento così difficile.

La Juventus ha sospeso gli allenamenti

Dopo la positività di Daniele Rugani al Coronavirus, la Juventus ha ovviamente deciso di sospendere gli allenamenti. La preparazione probabilmente riprenderà quando i calciatori avranno terminato il periodo di quarantena. Intanto, l'Uefa ha deciso di sospendere la Champions League e l'Europa League. Dunque, la sfida di ritorno degli ottavi di finale tra la Juventus e il Lione non verrà disputata nella giornata di martedì 17 marzo.

Infatti, già ieri, l'Uefa aveva comunicato che il match è rinviato a data da destinarsi.