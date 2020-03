Il noto esperto di Calciomercato Nicolò Ceccarini si è soffermato sulle possibili trattative che riguardano Juventus, Napoli ed Inter, dando particolare rilevanza anche alla questione rinnovi di alcuni giocatori. Uno degli argomenti principali è stato il possibile rinnovo di Paulo Dybala della Juventus. Come riporta il giornalista, l'argentino ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e la Juventus punterebbe a blindarlo per almeno altri due anni. Le richieste del giocatore sono notevoli ma l'intenzione delle parti è quella di trovare un'intesa economica che possa soddisfare entrambi.

Se da una parte Dybala è destinato a diventare un riferimento della Juventus anche per i prossimi anni, per Ceccarini sarebbe difficile la permanenza di Higuain in bianconero anche la prossima stagione.

Napoli, possibile la cessione di Allan

La questione rinnovi non riguarda solamente la Juventus ma anche altre società, su tutte il Napoli. Dopo l'ufficializzazione del rinnovo di contratto di Mertens fino a giugno 2022 (ha firmato un contratto a 4,5 milioni di euro a stagione), la società campana starebbe provando a blindare altri due giocatori.

Parliamo del difensore serbo Maksimovic e del centrocampista polacco Zielinski, entrambi sarebbero vicini all'intesa contrattuale con la società campana. Più complicati invece i rinnovi contrattuali del terzino Hysaj e della punta Milik: l'albanese qualora dovesse prolungare il suo contratto non è escluso che possa essere ceduto comunque in estate. A proposito di cessioni, per Ceccarini i giocatori che rischiano la partenza sono Koulibaly (piace a Paris Saint Germain e Manchester City), Allan e Lozano.

Gli ultimi due piacciono in particolar modo all'Everton di Carlo Ancelotti.

'Il Barcellona potrebbe pagare la clausola per Lautaro Martinez'

Entro la fine della stagione, la dirigenza dell'Inter dovrà affrontare la situazione rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Come sottolinea Ceccarini, il Barcellona potrebbe infatti pagare la clausola di rescissione di 110 milioni di euro presente nel contratto del giocatore argentino.

Gli apprezzamenti di Leo Messi nei confronti della punta dell'Inter sono un evidente dimostrazione di come il 10 catalano vorrebbe in squadra il suo connazionale. Il Barcellona potrebbe quindi pagare la clausola di rescissione (circa 110 milioni di euro) ma non è escluso che la società catalana possa inserire una contropartita tecnica per diminuire il cash da recapitare all'Inter. Si parla del centrocampista Arturo Vidal, che nonostante l'età avanzata potrebbe rappresentare un grande rinforzo. Il cileno potrebbe quindi tornare a lavorare con Antonio Conte con il quale ha vinto diversi trofei alla Juventus.