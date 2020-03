La Juventus presto potrebbe riabbracciare un grande campione che ha scritto la storia bianconera. Infatti, stando a quanto afferma "La Stampa", Andrea Pirlo presto potrebbe tornare alla corte della Vecchia signora per fare l'allenatore. L'ex regista juventino, negli ultimi anni ha lavorato le diventare tecnico e ha svolto tutti i corsi per prendere il patentino. Dunque, Andrea Pirlo è pronto per iniziare questa nuova avventura da allenatore e a breve potrebbe cominciare il suo percorso in panchina.

Infatti, nella prossima stagione potrebbe entrare ufficialmente a far parte della squadra dei tecnici della Juventus.

Accordo tra Pirlo e la Juventus

Secondo il quotidiano "La Stampa", Andrea Pirlo e la Juventus avrebbero praticamente raggiunto un accordo per iniziare un nuovo rapporto di lavoro. L'ex regista, il prossimo anno, potrebbe essere uno dei tecnici del club bianconero. Infatti, Andrea Pirlo ha scelto di diventare allenatore e probabilmente inizierà la sua nuova carriera proprio dalla Juventus.

L'ex calciatore potrebbe entrare nello staff tecnico della prima squadra oppure potrebbe allenare una delle altre formazioni della Vecchia Signora. Infatti, non è da escludere che Pirlo possa diventare l'allenatore dell'Under 23 della Juventus. Al momento la seconda squadra dei bianconeri che disputa il campionato di Serie C è allenata da Fabio Pecchia. Dunque, resta da capire quale sarà il futuro del tecnico della Juventus Under 23 che nella prossima stagione potrebbe essere sostituito da Andrea Pirlo.

L'ex regista bianconero, quindi, dovrebbe tornare alla corte della Vecchia Signora per fare l'allenatore e nei prossimi mesi si deciderà se lo farà come collaboratore della prima squadra o come allenatore titolare di una delle formazioni giovanili.

Pirlo verso il rientro alla Juventus, potrebbe seguire le orme di Guardiola e Zidane

Molti ex calciatori dopo aver appeso alle scarpette al chiodo sono diventati grandi allenatori.

In particolare campioni come Guardiola e Zidane, dopo aver abbandonato il calcio giocato, sono riusciti a diventare dei tecnici di grande successo. Adesso, anche un altro grande ex giocatore, potrebbe seguire le orme degli attuali allenatori di Real Madrid e Manchester City. Infatti, Andrea Pirlo ha scelto di intraprendere la carriera da allenatore e per iniziare questo nuovo percorso avrebbe scelto il suo ex club ovvero la Juventus. L'ex regista potrebbe diventare il tecnico della formazione Under 23 dei bianconeri e così seguirebbe esattamente i percorsi fatti da Guardiola e Zidane che cominciarono allenando le squadre B di Barcellona e Real Madrid.

Chissà che Andrea Pirlo non possa fare il loro stesso cammino e che magari possa passare dalla panchina dell'Under 23 della Juventus a quella della prima squadra.