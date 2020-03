La Juventus e Paul Pogba si sono salutati nell'estate del 2016, ma per molti la storia tra il francese e i bianconeri non sarebbe di fatto mai finita. Infatti, secondo varie indiscrezioni, nella prossima sessione di mercato Fabio Paratici potrebbe tentare di riportare a Torino il campione del mondo 2018.

La Juventus cerca un centrocampista in grado di fare la differenza e il profilo giusto potrebbe essere proprio quello di Paul Pogba. A far sognare i tifosi bianconeri ci ha pensato Momo Sissoko, il quale in un'intervista al Daily Mail ha spiegato che il giocatore del Manchester United potrebbe tornare a Torino.

I tifosi della Juventus sognano Pogba

Il grande sogno dei tifosi della Juventus è quello di rivedere in bianconero Paul Pogba. Infatti, gran parte del popolo della 'Vecchia Signora' ha sempre amato il centrocampista francese e non vedrebbe l'ora di riabbracciarlo.

L'ex bianconero, Momo Sissoko ha alimentato le speranze dei tifosi juventini: "Penso che Pogba tornerà alla Juventus", ha dichiarato l'ex giocatore maliano, il quale poi ha aggiunto che tutto lascia intendere che il francese lascerà il Manchester United.

Inoltre, secondo Sissoko la Juventus è un ambiente che Pogba conosce e nel quale gode della stima incondizionata di tutti.

Dunque il futuro del francese potrebbe essere nuovamente a Torino, anche perché i rapporti tra il suo manager Mino Raiola e l'allenatore del Manchester United sarebbero ai ferri corti. Negli ultimi mesi i due si sono spesso pizzicati a distanza e il tecnico dei Red Devils ha più volte risposto in modo piccato all'agente di Pogba.

Intanto la Juventus spera di ritrovare il vero Pjanic

La prossima estate la Juventus potrebbe fare una piccola rivoluzione a centrocampo. Infatti, la mediana bianconera sta rendendo al di sotto delle aspettative e per questo motivo Fabio Paratici starebbe pensando di prendere un profilo che possa fare la differenza.

L'uomo scelto dalla Juventus sarebbe Paul Pogba, ma in attesa di capire se il francese tornerà a Torino, Maurizio Sarri ha il compito di ritrovare Miralem Pjanic.

Il numero 5 juventino, ultimamente, sta giocando al di sotto dei suoi standard. Pjanic è in difficoltà e in molti vorrebbero vedere al suo posto Bentancur. Infatti, il numero 30 bianconero sembra garantire un maggiore equilibrio alla squadra e adesso resta da capire se nelle prossime sfide toccherà a lui agire come regista.

La Juventus, però, ha il dovere di ritrovare il vero Pjanic che nei primi mesi della stagione era il faro della squadra. Poi in estate verranno fatte delle riflessioni e tutti saranno sotto esame, perciò se il numero 5 juventino vorrà meritarsi la conferma dovrà necessariamente fare di più rispetto alle ultime deludenti prestazioni.