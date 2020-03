Nei prossimi mesi probabilmente si parlerà molto del futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese, in estate potrebbe lasciare Manchester. Una delle squadra che sarebbe interessata a lui è la Juventus. Il club bianconero potrebbe tentare di arrivare al centrocampista francese per rinforzare la sua linea mediana. Su Pogba, però, ci sarebbe anche il Real Madrid.

Del futuro del giocatore del Manchester United ha parlato anche Claudio Marchisio. Il Principino, a "Tuttosport", ha rivelato che la Juventus avrebbe bisogno di un centrocampista come Pogba.

Marchisio parla di Pogba

Nell'estate del 2016, Paul Pogba lasciò la Juventus per andare al Manchester United. Il francese decise di tornare in Inghilterra, ma adesso a distanza di quattro anni si può dire che quella del francese non fu una scelta del tutto azzeccata. E a quanto pare uno degli ex compagni di Pogba gli disse che probabilmente a Manchester non sarebbe riuscito ad esprimersi al meglio: infatti, Claudio Marchisio già nel 2016 capì che il francese in Inghilterra non sarebbe riuscito ad esprimere tutto il suo talento: "Gli dissi che sbagliava ad andare a Manchester", ha dichiarato il Principino a "Tuttosport".

Marchisio ha raccontato che, quando parlò con Pogba, gli spiegò che se proprio voleva lasciare Torino avrebbe dovuto optare per la Spagna. Dunque, il Principino fu un buon profeta visto che Pogba a Manchester non si sta esprimendo al massimo.

Pogba potrebbe tornare a Torino

Paul Pogba sarebbe il grande sogno di mercato della Juventus. Anche se per Fabio Paratici non sarà facile riuscire ad arrivare al francese perché la concorrenza potrebbe essere molta.

A tale proposito Claudio Marchisio ha affermato: "Un suo ritorno sarebbe estremamente positivo", prima di aggiungere che Pogba a Torino rinascerebbe, visto che il francese ama l'ambiente bianconero e che il mondo juventino sarebbe pronto a coccolarlo come nessun altro. Marchisio ha anche spiegato che un giocatore come Pogba sarebbe tantissimo alla Juventus visto che i bianconeri avrebbero bisogno di un centrocampista come lui.

Infine, nella sua intervista a "Tuttosport", il Principino ha sottolineato che il centrocampo attuale di Sarri, quest'anno, ha pagato soprattutto gli infortuni. Marchisio ha confidato che a lui piace molto Bentancur anche se lo vede più come mezzala che come regista. L'ex centrocampista juventino ha anche spiegato che Pjanic per molti mesi si è portato la Juventus sulle spalle e fino a gennaio è stato bravissimo. Marchisio ha poi sottolineato che i reparti più attrezzati della Juventus - a suo avviso - sarebbero l'attacco e la difesa.