L'emergenza virus ha evidentemente colpito anche il mondo del calcio. Il primo caso di positività riscontrato in Serie A è stato quello del difensore della Juventus Daniele Rugani che, però, ci ha tenuto a tranquillizzare tutti sul suo stato di salute. Il difensore toscano ha invitato tutti a restare a casa e ad attenersi alle disposizioni del Governo per evitare il più possibile il rischio contagio. Il mondo dello sport ha attuato una vera e propria campagna mediatica sui social per sensibilizzare le persone ad evitare di uscire e di stare a contatto con altre.

Nelle ultime ore anche il centrocampista francese ex Paris Saint Germain, Adrien Rabiot, ha detto la sua sull'emergenza virus. In una storia su Instagram, il giocatore della Juventus ha lanciato un emblematico messaggio: "La salute è molto più importante di soldi e sport, svegliatevi". Non è chiaro a chi si riferisse il giocatore con il messaggio lanciato sul social network, probabilmente alle scelta della FIGC di tardare fin troppo la sospensione del campionato.

'La salute è molto più importante di soldi e sport, svegliatevi'

Come è noto infatti, la positività di Rugani, alla quale hanno fatto seguito quelle di alcuni giocatori della Sampdoria, ha dato ulteriore incentivo alla FIGC nel decidere di sospendere il campionato. Allo stesso tempo la Uefa ha ufficializzato anche lo stop delle competizioni europee come Champions League ed Europa League. Martedì 17 marzo sarà un giorno importante in quanto si deciderà sull'eventuale disputa dell'Europeo 2020.

Probabile che venga posticipato al 2021 anche per far concludere la stagione 2019-2020 a livello nazionale. L'ipotesi più concreta è infatti quella che i campionati e le coppe europee possano disputarsi fra maggio e giugno.

La stagione di Adrien Rabiot

L'appello di Rabiot è stato l'ennesimo arrivato dal mondo del calcio. Il centrocampista francese però sta facendo molta difficoltà in questa stagione con la maglia della Juventus.

La partita emblematica è stata proprio l'ottavo di finale di Champions League contro il Lione, dove il francese è stato uno dei peggiori in campo. Alla ripresa del campionato la Juventus spera ovviamente che l'ex Paris Saint Germain torni quello ammirato nel campionato francese. A difendere il francese ci ha pensato in alcune interviste il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. L'allenatore toscano è convinto che l'ex Paris Saint Germain abbia notevole qualità e che ancora non abbia espresso tutto il suo potenziale. La scorso anno è stato praticamente fuori rosa tutta la stagione, fattore che potrebbe aver inciso sull'adattamento del centrocampista al calcio italiano.