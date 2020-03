L'emergenza Coronavirus sta evidentemente mettendo in ginocchio l'Italia. Nonostante questo sono tanti i messaggi di speranza che girano nel web, in particolar modo sui social network. Sono soprattutto le celebrità che stanno sensibilizzando verso il rispetto delle regole imposte dal Governo italiano per combattere il virus. Allo stesso tempo dagli stessi arrivano anche dichiarazioni di speranza e di amore verso l'Italia. Proprio il portiere della Juventus Szczesny ha postato un messaggio molto toccante sul suo profilo Instagram.

Il nazionale polacco ha invitato tutti a reagire in maniera positiva a questa emergenza, consapevole che l'Italia avrà la forza per fronteggiare questo virus. Ha poi aggiunto una frase molto significativa: "Mi sento fortunato ad essere in Italia in questo momento, so che questa nazione batterà il virus con unità e passione, per cui gli italiani sono famosi". Parole che dimostrano l'attaccamento del portiere della Juventus all'Italia.

'L'Italia è più grande e più forte di questo virus'

Lo stesso Szczesny si è soffermato sulle bellezze paesaggistiche, culturali, architettoniche presenti nel Belpaese ed ha aggiunto "l'Italia è più grande e più forte di questo virus".

Ha poi rimarcato che gli manca la sua famiglia ma che allo stesso tempo è fiero di condividere insieme agli italiani questa emergenza. Messaggio evidente quello del portiere polacco, che invita quindi all'ottimismo e alla reazione e a non rimanere 'travolti' da questo virus che sta ovviamente modificando le abitudini. Il dubbio per il nazionale polacco è se prima o poi si potrà tornare alla vita di prima, anche se in chiusura del post su Instagram l'estremo difensore ha scritto "Andrà tutto bene".

Il futuro di Szczesny

Come è noto il portiere polacco ha di recente rinnovato il suo contratto con la Juventus fino a giugno 2024. Un attestato di stima importante della società bianconera nei confronti del nazionale polacco, che è oramai è considerato dallo staff tecnico una garanzia di affidabilità. Si parla molto di un possibile arrivo in estate del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto a giugno 2021.

Difficile però che la Juventus possa privarsi del titolare di questa stagione, a meno che arrivi una super offerta. Come è noto il polacco è stato acquistato dall'Arsenal due stagioni fa (dopo un anno di prestito) per circa 15 milioni di euro. Questo potrebbe significare che la Juventus dalla sua cessione potrebbe ricavare una notevole plusvalenza. La sua valutazione di mercato è infatti di circa 50 milioni di euro. Ad oggi però, le ultime indiscrezioni confermano la totale fiducia della Juventus nei confronti di Szczesny.