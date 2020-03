Nella sconfitta europea contro il Lione, la Juventus ha messo in evidenza delle criticità tecniche soprattutto a centrocampo. Pjanic, Bentancur e Rabiot sono apparsi i giocatori più in difficoltà della squadra di Maurizio Sarri. Fra gli uomini di Rudi Garcia ha invece brillato il talento del centrocampista francese Houssem Aouar: il classe 1998 ha illuminato il gioco del Lione, impreziosendo la sua partita con giocate di notevole qualità. Il giocatore ha parlato di recente in conferenza stampa, confermando l'apprezzamento dell'interesse della Juventus nei suoi riguardi.

Ha poi ribadito che il suo unico obiettivo è quello di "eliminare" i bianconeri dalla Champions League e, possibilmente, di conquistare un trofeo con la maglia del Lione.

Ha poi aggiunto che la vittoria nella massima competizione europea contro la Juventus al Groupama Stadium ha dato ulteriori consapevolezze alla sua squadra, migliorandone anche gli automatismi. Notevole quindi la fiducia della squadra di Garcia anche se, in settimana, ha subito una pesante sconfitta in Coppa di Francia contro il Paris Saint Germain rimediando un sonoro 5-1.

Juventus, Aouar: 'Orgoglioso dell'interesse dei bianconeri'

Non si è nascosto il centrocampista Houssem Aouar e, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Interesse di mercato della Juventus? Ho reagito con molto orgoglio. Ma cerco di non distrarre la mia mente". Ha poi aggiunto che in questo momento è concentrato sul finale di stagione del Lione. Gli obiettivi sono quelli di trovare continuità nei risultati in campionato e passare il turno contro la Juventus in Champions League.

Il giocatore ha infatti dichiarato: "Possiamo vincere un titolo ed eliminare una grande squadra come la Juventus". Parole ambiziose, quelle del classe 1998, che piaceva alla dirigenza bianconera già prima del match di Champions League Lione-Juventus. Si è parlato infatti di Aouar come possibile alternativa a Sandro Tonali.

Il mercato della Juventus

Aouar è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus.

Sarebbe però un'alternativa a Sandro Tonali, considerato dai principali media sportivi l'obiettivo primario della società bianconera. Entrambi hanno la stessa valutazione (circa 50 milioni di euro), l'italiano rispetto al francese ha due anni in meno. L'eventuale arrivo di uno fra Aoaur e Tonali non escluderebbe inoltre l'acquisto del mediano del Manchester United Paul Pogba.

Il nazionale francese con ogni probabilità lascerà l'Inghilterra a fine stagione e la Juventus secondo molti media sarebbe la destinazione più probabile. Il giocatore infatti apprezzerebbe il ritorno in una società che gli ha permesso di maturare come uomo e calciatore.

Secondo le ultime indiscrezioni il Manchester United chiede per il suo giocatore però almeno 100 milioni di euro.