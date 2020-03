Approfittando della sosta forzata del campionato, l'Inter sta facendo di necessità virtù cominciando a progettare le mosse da attuare nella prossima sessione di Calciomercato. Uno degli obiettivi sarà quello di tesserare un portiere che possa alternarsi con Samir Handanovic e raccogliere l'eredità del capitano nerazzurro nei prossimi anni, non essendo più giovanissimo. Andrà via, infatti, Daniele Padelli, chiamato in causa quest'anno dopo un infortunio alla mano dell'estremo difensore sloveno. L'italiano non ha convinto a pieno e non rinnoverà il proprio contratto, in scadenza a giugno.

Per il dopo Handanovic, il nome in cima alla lista di Ausilio e Marotta sarebbe quello di Juan Musso.

Inter convinta

L'Inter sarebbe convinta di puntare su Juan Musso per il dopo Handanovic. Il portiere argentino sembra aver fatto il definitivo salto di qualità in questa stagione, risultando spesso decisivo con la maglia dell'Udinese, nonostante i friulani spesso abbiano sofferto come dimostra la classifica che li vede in lotta per non retrocedere in Serie B.

I nerazzurri cercano un giocatore che possa contendersi il posto con il proprio capitano, che dovrebbe rinnovare fino a giugno 2022, in attesa di raccogliere la sua eredità.

L'obiettivo del tecnico nerazzurro, Antonio Conte, sarebbe quello di avere due portieri di prima fascia così come la Juventus, che può contare su Buffon e Szczesny. La squadra nerazzurra, infatti, ha sofferto non poco con l'infortunio dello stesso Handanovic in questa stagione, visto che Padelli non è stato impeccabile sia contro il Milan (nonostante il successo finale in rimonta per 4-2), sia contro la Lazio, dove è arrivata la sconfitta per 2-1 nello scontro diretto per il titolo.

La trattativa con l'Udinese

Inter e Udinese sono pronte a discutere del futuro di Juan Musso. L'estremo difensore argentino è pronto a fare il salto nel grande calcio che conta dopo due stagioni, con i friulani che si preparano a realizzare una plusvalenza molto importante avendolo acquistato nell'estate del 2018 dal Racing Avellaneda per soli quattro milioni di euro.

Nell'affare potrebbe entrare il cartellino del portiere rumeno, Ionut Radu, ma non basterebbe, visto che quest'ultimo è valutato quindici milioni di euro.

L'Udinese, però, chiede almeno trenta milioni di euro per l'argentino. Occhio, in questo senso ad un altro portiere di proprietà dell'Inter, Michele Di Gregorio, che tanto bene sta facendo in Serie B con la maglia del Pordenone, valutato intorno agli otto milioni di euro. Difficile pensare che entrambi possano essere inseriti nell'affare, a meno che il club dei Pozzo non voglia cambiare completamente il proprio parco portieri. In questo modo il club meneghino realizzerebbe due plusvalenze nette essendo sia Di Gregorio che Radu due prodotti del vivaio nerazzurro.