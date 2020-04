Come ribadito dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina, la stagione calcistica in Italia potrebbe ripartire a maggio. Il 20 maggio potrebbe riprendere il campionato con i recuperi della venticinquesima giornata di Serie A. Nonostante questo, uno degli argomenti più discussi dai media sportivi è il Calciomercato. In particolar modo la Juventus potrebbe sicuramente investire molto in estate. Si parla molto del possibile ritorno a Torino del centrocampista francese del Manchester United Paul Pogba.

In scadenza a giugno 2021, il nazionale transalpino difficilmente rimarrà in Inghilterra. Per lo United la cessione in estate potrebbe essere l'ultima occasione per monetizzare da una sua partenza. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juventus e Real Madrid sarebbero ritenute le destinazioni più probabili per il centrocampista francese. Sull'argomento si è soffermato anche l'ex giocatore ed attuale opinionista di Mediaset Ciccio Graziani.

Juventus, Graziani: 'Se riporta Pogba a Torino fa un capolavoro'

Di recente l'ex giocatore Ciccio Graziani è stato ospite alla trasmissione televisiva di Mediaset 'Sport Mediaset XXL'. Si è soffermato in particolar modo sul calciomercato della Juventus dichiarando: "Se riporta Pogba a Torino fa un capolavoro". L'ex giocatore infatti ritiene il centrocampista francese il rinforzo ideale per la mediana bianconera.

Nonostante gli ultimi anni di difficoltà al Manchester United, alla Juventus potrebbe ritornare ed essere uno dei migliori centrocampisti al mondo. Lo stesso Graziani ha utilizzato parole pesanti verso chi non rispetta le disposizioni del Governo in merito all'emergenza virus. Ha infatti dichiarato: "Bisognerebbe tirargli le orecchie a queste persone. State a casa, fatelo per la vostra salute e per quelli che devono uscire di casa per necessità reali".

D'altronde, come ribadito da Graziani, l'unico modo per battere questo virus è evitare di stare a contatto con gli altri e rimanere nelle proprie abitazioni.

Il mercato della Juventus

Come sottolineato da Graziani l'eventuale arrivo di Pogba a Torino incrementerebbe il livello tecnico della mediana bianconera. Ma il nazionale francese potrebbe non essere l'unico acquisto del centrocampo per la Juventus. Rimane sempre vivo l'interesse della dirigenza bianconera per il centrocampista del Brescia Sandro Tonali. La probabile retrocessione in Serie B della società di Cellino potrebbe facilitare ulteriormente l'arrivo del nazionale italiano.

La valutazione di mercato del giocatore è di circa 50 milioni di euro. Probabile però che la Juventus possa inserire delle contropartite tecniche per diminuire l'offerta cash. Si parla del giovane centrocampista dell'under 23 bianconera Idrissa Touré.