L'emergenza sanitaria sta colpendo inevitabilmente anche il mondo del calcio. Proprio per questo il Calciomercato estivo potrebbe svilupparsi attraverso investimenti su parametri zero e scambi fra giocatori. La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del mercato anche da questo punto di vista. Negli ultimi giorni si è parlato molto di diverse trattative che potrebbero definirsi tramite uno scambio. Il più improbabile resta quello fra la punta del Paris Saint Germain Mauro Icardi e il 10 della Juventus Paulo Dybala.

Il giocatore ancora di proprietà dell'Inter piace e molto alla società bianconera, ma il problema di fondo è che la Juventus non vorrebbe privarsi del suo numero 10. A tal proposito si starebbe discutendo il suo rinnovo di contratto. Più fattibile invece lo scambio fra Icardi e Pjanic. I giocatori potrebbero avere lo stesso valore e il Paris Saint Germain potrebbe quindi riscattare l'argentino dall'Inter per poi girarlo alla Juventus in cambio del regista bosniaco. Potrebbe partire anche una trattativa Bernardeschi-Rakitic, ma il problema di fondo in questo caso è il conguaglio economico aggiuntivo che richiede la società bianconera.

Juventus, le ipotesi di scambio: Bernardeschi-Paquetà, Gabriel Jesus-Bonucci e Marcelo-Alex Sandro

A gennaio si è parlato molto di uno scambio fra Juventus e Milan che avrebbe portato nella città lombarda Bernardeschi e a Torino Paquetà, Se però Sarri dovesse tornare a valorizzare il 4-3-3, il nazionale italiano potrebbe essere molto utile nelle rotazioni. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un interesse della Juventus per la punta brasiliana del Manchester City Gabriel Jesus.

Il nazionale sudamericano sembrerebbe il partner ideale di Cristiano Ronaldo. Dall'altra parte Guardiola stravede per Bonucci;a complicare lo scambio però la centralità nel progetto bianconero del nazionale italiano. In estate il terzino sinistro del Real Madrid Marcelo potrebbe lasciare la Spagna. Non è escluso che possa diventare un obiettivo della Juventus, magari su suggerimento di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese infatti è un grande amico del brasiliano. Per evitare esborsi economici, la Juventus potrebbe promuovere lo scambio con Alex Sandro e puntare su Pellegrini come riserva del brasiliano classe 1988.

Donnarumma-Demiral, Pogba-Douglas Costa, Cristante-Mandragora, Pjanic-Jorginho

La Juventus ha recentemente rinnovato il contratto di Szczesny ma non è escluso che, in caso di offerta importante, il polacco possa lasciare Torino. Piace sempre Donnarumma, in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Milan. Possibile che si possa parlare di uno scambio con Demiral, che piace e tanto alla società milanese.

Altra possibilità da non scartare è l'arrivo di Pogba alla Juventus, con offerta cash e inserimento di una contropartita tecnica come Douglas Costa. Da valutare anche alla posizione di Jorginho al Chelsea. Il nazionale italiano ha in Maurizio Sarri un estimatore importante e inoltre conosce il calcio del tecnico toscano. Anche qui potrebbe definirsi uno scambio con il Chelsea: Pjanic a Londra e Jorginho a Torino.