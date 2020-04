Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, anche in questo periodo di stop forzato dalle competizioni calcistiche resosi necessario per via dell'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in tutto il globo.

Il club bianconero sta cercando un rinforzo di caratura internazionale per l'attacco, reparto che ha sicuramente mostrato alcune lacune prima che la stagione fosse forzatamente interrotta. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus sarebbe tornata a monitorare la situazione di Maurito Icardi, giocatore già cercato nelle scorse sessioni di calciomercato.

Secondo quanto riportano alcuni media sportivi italiani, infatti, sul taccuino del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ci sarebbe anche l'attaccante sudamericano ex Inter. Sulla carta, Mauro Icardi potrebbe rivelarsi l'uomo giusto per il reparto offensivo della Juventus, considerando anche il calo delle prestazioni di Gonzalo Higuain. La Juventus starebbe pensando infatti di proporre uno scambio al Paris Saint Germain.

Mercato Juventus, ipotesi scambio Pjanic-Icardi con il Paris Saint Germain

Il Paris Saint Germain ha acquistato Mauro Icardi in prestito nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Dopo un inizio sicuramente molto convincente nella capitale francese, l'attaccante argentino ha però abbassato notevolmente il livello delle sue prestazioni, la società parigina non sarebbe dunque così sicura di puntare su di lui per il futuro.

Fabio Paratici sarebbe intenzionato dunque a fare un tentativo per cercare di portarlo a Torino.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate e diffuse fra gli altri anche da calciomercato.com, la Juventus sarebbe disposta a proporre uno scambio secco al Paris Saint Germain: Miralem Pjanic per Mauro Icardi. Il regista bosniaco, a sua volta, è un pallino del direttore sportivo del club francese Leonardo, che da tempo ha messo gli occhi su di lui.

Tale operazione di mercato potrebbe dunque andare in porto nella prossima sessione di calciomercato estiva, anche se le due società dovrebbero trovare l'accordo per le valutazioni dei due giocatori. Il sostituto di Pjanic potrebbe essere Paul Pogba. Il centrocampista francese avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United, ma viene valutato almeno cento milioni di euro dal club britannico. Giungono notizie anche per quanto riguarda Paulo Dybala; il campione argentino, che è seguito da numerosi top club europei (in primis dal Paris Saint Germain), sarebbe intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Juventus.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato.