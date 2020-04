Il Calciomercato rimane uno degli argomenti più discussi fra i principali media sportivi. In attesa di una possibile ripresa del campionato, le società hanno molto più tempo da dedicare alle possibili trattative da definire durante l'estate. Uno dei nomi più chiacchierati in tema mercato è il terzino italo-brasiliano Emerson Palmieri. Affermatosi al Chelsea con Maurizio Sarri, in questa stagione non è considerato titolare da Frank Lampard nella squadra londinese. Proprio per questo non è esclusa una sua cessione durante il prossimo calciomercato estivo.

Da sempre accostato a Juventus ed Inter, il nazionale italiano però potrebbe accettare un'offerta di un'altra società italiana. A rivelarlo è il giornalista Ciro Venerato, noto esperto di calciomercato della Rai. Come dichiarato dal giornalista a CalcioNapoli24, il Napoli sarebbe in lizza per l'acquisto del nazionale italiano. La dirigenza campana avrebbe già pronto un ricco contratto per diversi anni per l'ex Roma che potrebbe essere sufficiente a convincere il giocatore ad accettare l'offerta del Napoli.

'Juve e Inter hanno sondato Emerson Palmieri ma il Napoli sembra più convinto'

Come rivelato da Venerato, il Napoli vorrebbe investire su Emerson Palmieri. Il giocatore sarebbe considerato il rinforzo ideale per la fascia sinistra. A favorire la trattativa ci sarebbero anche i vantaggi fiscali che lo Stato garantisce dal momento in cui ritorna in Patria un cittadino italiano. Lo stesso Ciro Venerato ha aggiunto: "Il Napoli pronto a offrire 3 milioni di euro netti a stagione per 5 anni".

Molto dipenderà dalla volontà del Chelsea di cederlo. Si parla di un possibile arrivo nella società inglese di uno fra Alex Telles e Chilwell. In tal caso potrebbe esserci la partenza del nazionale italiano. Lo stesso Venerato ha ribadito: "Emerson Palmieri va in scadenza nel 2022. O rinnova o tornerà in Italia". Sembra evidente quindi la strategia del Napoli, affidarsi ad acquisti di qualità con uno stipendio accessibile.

Dovrebbe essere confermato Gattuso alla guida del Napoli anche la prossima stagione.

Il mercato della Juventus

Emerson Palmieri rimane un nome seguito dalla dirigenza bianconera. Di certo la Juventus dalla prossima stagione potrà contare anche sul ritorno di Luca Pellegrini. In prestito al Cagliari il terzino dell'under 21 italiana dovrebbe essere la riserva di Alex Sandro. Considerando le potenzialità del classe 1999, non è escluso che con il tempo possa diventare un titolare della Juventus del futuro. Si parla anche di Marcelo come possibile rinforzo per la prossima stagione. In tal caso però dovrebbe essere scontata la partenza di Alex Sandro.