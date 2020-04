Il calcio è fermo a causa dell'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in tutto il Mondo, ma continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha infatti intenzione di acquistare un terzino di qualità nella prossima sessione estiva, considerato il rendimento assai altalenante sia di Danilo che di Mattia De Sciglio. Uno degli obiettivi principali del club bianconero per rinforzare le fasce è sicuramente Marcelo del Real Madrid.

Nelle scorse sessioni di calciomercato, il forte esterno brasiliano è stato spesso accostato alla Juventus, ma poi ha deciso di rimanere nella capitale spagnola. Nelle ultime ore, il nome di Marcelo è tornato a far sognare i tifosi della Juventus. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe fortemente interessata al giocatore brasiliano per la prossima stagione. Marcelo sarebbe infatti molto gradito sia ai vertici del club bianconero che al tecnico Maurizio Sarri.

Mercato Juventus, in estate potrebbe arrivare Marcelo

Cristiano Ronaldo si starebbe muovendo in prima persona per convincere la Juventus a portare a Torino Marcelo. Il terzino di origine sudamericana è un grande amico del fuoriclasse portoghese; insieme hanno infatti vinto praticamente tutto al Real Madrid. Cristiano Ronaldo si sarebbe messo in contatto con l'ex compagno di squadra brasiliano e insieme avrebbero parlato di un loro eventuale ritrovo a Torino.

Lo stesso Marcelo, infatti, avrebbe intenzione di terminare la sua esperienza a Madrid e starebbe cercando un nuovo club. In pole position per lui ci sarebbe la Juventus, proprio grazie alla presenza a Torino del suo grande amico Cristiano Ronaldo. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il club bianconero sarebbe disposto ad offrire all'esterno brasiliano un contratto di tre anni. L'attuale accordo di Marcelo con il Real Madrid scadrà nel 2022 e quest'anno il terzino sudamericano non ha giocato con continuità.

Il club della capitale spagnola, comunque, non ha intenzione di fare sconti e lo valuta almeno venti milioni di euro. Marcelo è diventato una vera e propria bandiera del Real Madrid, club in quale gioca dal 2007. In questi anni nella capitale spagnola ha vinto quattro campionati spagnoli, quattro Champions League e quattro Mondiali per club. Con la Nazionale brasiliana, inoltre, ha vinto un bronzo e un argento olimpici e vanta cinquantotto presenze in squadra. La Juventus, comunque, sta seguendo anche altri terzini per la prossima stagione, come Emerson Palmieri del Chelsea ed Hakimi, stella del Borussia Dortmund.