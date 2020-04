In questi giorni sono tanti gli argomenti di Calciomercato affrontati dai media sportivi. Uno dei giocatori protagonisti delle indiscrezioni è sicuramente Cristiano Ronaldo. Da quando il portoghese è tornato a Madeira (sta trascorrendo la quarantena in Portogallo) le voci di un suo possibile addio di mercato sono all'ordine del giorno. Non sono però solo i giornali ad alimentarle ma anche alcuni degli addetti ai lavori. Questa volta è toccato al difensore del Lille e compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo Josè Fonte a 'spaventare' i tantissimi sostenitori della Juventus.

L'ex difensore del Southampton a parlato infatti della concreta possibilità di un ritorno al Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Non ci sarebbero però solo motivi tecnici nella possibile scelta di Cristiano Ronaldo di tornare in Spagna. A favorire l'addio alla Juventus del portoghese ci sarebbe anche il legame speciale che ha CR7 con la città spagnola. In nove anni di Real infatti Cristiano Ronaldo ha costruito tante amicizie.

Inoltre la sua compagna è spagnola e questo favorirebbe un suo eventuale ritorno al Real Madrid.

Juventus, Josè Fonte: 'Non sarei sorpreso se CR7 dovesse tornare al Real'

Il difensore portoghese Josè Fonte, in un'intervista a TalkSport, ha dichiarato: "So che ama Madrid, questo è certo. Ed è evidente che ami anche il Real, è uno dei club più importanti del mondo, se non il più importante". Ha poi aggiunto che ha tanti amici nella capitale spagnola.

Ha poi chiuso l'intervista aggiungendo: "Non sarei sorpreso se dovesse tornare al Real". Dichiarazioni che evidentemente non fanno piacere ai tanti sostenitori bianconeri. In ogni caso non arrivano indiscrezioni di mercato che parlino di un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Jvuentus. D'altronde il portoghese ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2022 ed è considerato fondamentale nel progetto tecnico della Juventus.

La strategia di mercato del Real Madrid

Inoltre il Real Madrid da due anni a questa parte sembra aver cambiato strategia di mercato. Sta infatti investendo molto su giovani di qualità puntando a ringiovanire notevolmente la rosa. Basti menzionare gli acquisti dei brasiliani Vinicius Junior, Rodrygo e Reinier. Tutti giocatori neanche ventenni che sono destinati a diventare punti di riferimento del Real Madrid del futuro. Inoltre non è escluso che in estate la società spagnola potrebbe cedere altri pezzi pregiati over 30. Sergio Ramos ad esempio fatica a trovare l'intesa contrattuale sul rinnovo, Modric e Kroos potrebbe decidere di fare una nuova avventura professionale.

Da non sottovalutare la posizione della punta gallese Bale che potrebbe ritornare al Tottenham. Inoltre sarebbe incerta anche la permanenza del terzino sinistro Marcelo, grande amico di Cristiano Ronaldo.