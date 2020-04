Il Manchester United sarebbe pronto a liberare il centrocampista francese Paul Pogba, sogno di molti club e soprattutto della Juventus che, ormai da tempo tenta di riportarlo a Torino. La dirigenza inglese, infatti, starebbe già valutando le ipotesi per trovare un valido sostituto. Intanto, la Juventus avrebbe già preparato un'offerta di 80 milioni di euro per riportare "Il Polpo" sul prato dell'Allianz Stadium.

Juventus pronta ad offrire 80 milioni per Pogba

Per la dirigenza bianconera, infatti, la cifra di 80 milioni di euro potrebbe bastare per strappare il centrocampista ai Red Devils, nonostante le sole 8 presenze collezionate nella stagione in corso.

Il francese, quindi, potrebbe nuovamente ritornare sui campi della Serie A. Il 9 agosto 2016 è stato l'ultimo giorno di Pogba con i bianconeri e un suo ipotetico ritorno torna ad essere la speranza dei tifosi della Vecchia Signora.

La Juventus, però, dovrà fare i conti con l'accesa concorrenza di molti club stranieri, che ormai da tempo sono sulle tracce del francese. Sul campione del mondo 2018, infatti, ci sarebbe anche il Real Madrid. Il giocatore interessa molto al tecnico delle Merengues, nonché connazionale, Zinedine Zidane, che mira al rafforzare il centrocampo, che con Pogba salirebbe notevolmente di livello.

Nel frattempo, anche l'agente del calciatore, Mino Raiola, si starebbe preparando a tornare protagonista nel Calciomercato, infatti, ha fatto il punto della situazione sul futuro del suo assistito. Sta facendo discutere, infatti, l'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo 'Marca': "Pogba? Sta attraversando un periodo molto difficile, ma che sia chiaro, perché in Inghilterra sono molto sensibili, si sta concentrando per fare un bel finale di stagione con il Manchester United.

Vuole reintegrarsi nella squadra. Non sappiamo cosa succederà". Sicuramente l'agente Raiola non esclude alcuno scenario per il futuro del centrocampista francese, come un possibile trasferimento al Real Madrid.

Manchester United, Milinkovic-Savic per sostituire Pogba

Anche il tecnico norvegese Ole Gunnar Solkjaer, ormai dal 2018 alla guida dei Red Devils, si è detto pronto all'addio di Pogba; il Manchester United starebbe già guardando al mercato, per trovare un altro centrocampista all'altezza della fama del francese.

Non è escluso che lo United possa provare a fare la spesa proprio in serie A per il sostituto di Pogba. Ai Red Devils, infatti, piace il centrocampista serbo in forza alla Lazio Milinkovic-Savic, per il quale il Presidente Lotito chiederebbe una cifra che si aggira attorno ai 100 milioni di euro, senza sconti e rifiutando categoricamente l'inserimento di contropartite tecniche.