Le squadre di Serie A stanno approfittando di questo momento di stop del calcio giocato per iniziare a pianificare le mosse in vista della prossima stagione. Con l'emergenza Coronavirus che ancora mette in dubbio il completamento di questo campionato, l'attenzione per adesso si è spostata sul Calciomercato. Con tanti rumors che si susseguono ora dopo ora. Una cosa sembra certa, ovvero che non ci saranno troppi soldi da spendere. Si guarderà con attenzione al mercato degli svincolati, anche perché nella lista dei giocatori che saranno liberi dopo il prossimo 30 giugno (chiaramente in caso di mancato rinnovo) ci sono davvero tanti campioni che possono far gol alle squadre di serie A.

E basta dare uno sguardo al portale specializzato Transfermarkt per rendersene conto.

Calciomercato: gli attaccanti da prendere a costo zero

Sono sempre gli attaccanti i giocatori che interessano di più, anche perché riuscire a ingaggiare un campione a costo zero vuol dire risparmiare parecchi soldi legati alla contrattazione del cartellino. Uno dei giocatori che sarà tra i più corteggiati risponde al nome di Edison Cavani. L'ex bomber del Napoli è destinato a lasciare il Psg per fine contratto e nonostante non sia più giovanissimo è un giocatore di quelli che può davvero fare la differenza.

In serie A così come in qualsiasi altro campionato. Sarà asta per lui? Potrebbe essere una ghiotta occasione per tante squadre pure Dries Mertens. Per lui non è da escludere un rinnovo con il Napoli, ma in caso contrario in tanti proveranno a ingaggiarlo. Nella lista degli attaccanti che si potrebbero prendere a costo zero ci sono anche il gigantesco centravanti russo Dzyuba e l'attaccante francese Giroud, che pare destinato a lasciare il Chelsea.

Gli altri campioni che sono in scadenza di contratto

Tra i giocatori che saranno liberi di firmare per qualsiasi altro club senza che sia dovuto un indennizzo per il loro cartellino ci sono davvero grandi campioni. Le squadre che stanno cercando dei trequartisti oppure degli attaccanti esterni hanno davvero l'imbarazzo della scelta. Perché a breve potrebbero essere liberi sul mercato ad esempio Willian e Pedro, che salvo colpi di scena finali lasceranno il Chelsea alla scadenza del loro contratto.

Giocatori di fama internazionale che sono già seguiti da tanti club. Così come Gotze, trequartista tedesco del Borussia Dortmund che è stato accostato alla Roma. C'è anche un centrocampista italiano nella lista dei possibili futuri svincolati, ovvero Giacomo Bonaventura. Un jolly che senza dubbio non rimarrà disoccupato a lungo, ci sono già tante squadre di serie A sulle sue tracce. Chi cerca difensori invece può guardare ai laterali Kurzawa e Meunier, accomunati dalla possibilità di lasciare il Psg a fine giugno per la scadenza del loro accordo, oppure al centrale del Tottenham Vertonghen, che non dovrebbe rinnovare con gli Spurs.