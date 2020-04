L'emergenza Coronavirus si sta inevitabilmente ripercuotendo anche sul calcio. Questo potrebbe portare infatti le società ad investire sempre meno sul mercato favorendo quindi gli scambi o gli acquisti a parametro zero. Da non sottovalutare anche le occasioni di mercato. In particolar modo le società calcistiche potrebbero concentrarsi su quei giocatori che sono a scadenza a giugno 2021 e potrebbero quindi avere un prezzo vantaggioso. Si parla molto di nomi importanti accostati alla Juventus, come ad esempio quello di Paul Pogba.

Nelle ultime ore ore però la società bianconera starebbe osservando da vicino la situazione contrattuale del centrocampista del Marsiglia Maxime Lopez. In scadenza di contratto a giugno 2021, il mediano francese piace a diverse squadre europee. In Italia la principale concorrente della Juventus potrebbe essere il Napoli. Da non sottovalutare l'interesse del Siviglia e di alcune società della Premier League. In Francia lo paragonano come caratteristiche tecniche a Samir Nasri. Maxime Lopez è infatti un centrocampista a cui piace la fase offensiva.

Sarebbe un investimento per il futuro in quanto è un classe 1997.

Juventus, possibile sfida di mercato al Napoli per Maxime Lopez

In questa stagione il centrocampista Maxime Lopez ha disputato 23 presenze in campionato e 4 in Coppa di Francia senza segnare gol. Ha giocato nelle giovanili della nazionale francese, esordendo nel 2016 nella Francia under 20 (con 3 partite giocate) e nel 2017 nell'under 21.

In quest'ultima ha giocato 13 partite. Molto bravo tecnicamente, fra i difetti possiamo trovare sicuramente una fisicità non evidente ma soprattutto la poca prolificità sotto porta. Basti vedere il bottino gol di questa stagione, che conta appunto zero realizzazioni. Attualmente, secondo transfermarkt, ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Un prezzo che potrebbe diminuire in estate in quanto il giocatore sarà ad un anno dalla scadenza del contratto con il Marsiglia.

Il mercato della Juventus

Se Maxime Lopez potrebbe rappresentare un rinforzo utile per ringiovanire la mediana bianconera, l'eventuale arrivo di Pogba permetterebbe alla Juventus di fare il definitivo salto di qualità. La scorsa estate la società bianconera ha infatti dedicato i principali investimenti alla difesa. Non è escluso quindi che gran parte del budget a disposizione di Paratici sia speso proprio per la mediana. Un rinforzo potrebbe arrivare anche per il settore avanzato, qualora dovesse essere ceduto Higuain. In tal caso la Juventus potrebbe investire su una punta di notevole qualità.

Piace in particolar modo Gabriel Jesus del Manchester City.