Continuano a susseguirsi rumors di calciomercato in questi mesi durante i quali il calcio giocato è fermo a causa dell'emergenza Coronavirus. Purtroppo non si sa se e quando le squadre potranno tornare in campo e dunque i club stanno focalizzando l'attenzione sul proprio futuro ipotizzando possibili acquisti e cessioni da effettuare durante l'estate. La Juventus non fa eccezione, ovviamente. E va sottolineato come in questo momento difficile, anche a livello economico, il club bianconero abbia già trovato l'accordo con i suoi calciatori per la riduzione dei loro stipendi.

Juve avanti rispetto alle altre anche in ottica Calciomercato. Non bisogna infatti dimenticare che a gennaio i bianconeri hanno già chiuso l'accordo per portare Kulusevski a Torino nella prossima stagione. Il trequartista e attaccante esterno del Parma (ma di proprietà dell'Atalanta) è stato tra i migliori giovani di questo campionato. L'intenzione della dirigenza è quella di riuscire a ingaggiare altri giovani che possano rimanere a lungo e contribuire a scrivere la storia del club.

Calciomercato Juventus: i possibili obiettivi

I bianconeri in estate cercheranno un nuovo terzino sinistro che possa alternarsi con Alex Sandro, di fatto costretto agli straordinari nel corso di questa stagione. I nomi che stanno circolando sono tre. Il primo è quello di Emerson Palmieri, giocatore molto stimato dal tecnico Sarri che del resto lo aveva già voluto al Chelsea. Nel mirino c'è anche Alaba, che dovrebbe lasciare il Bayern Monaco.

Ma il sogno proibito dei bianconeri rimane Marcelo. Non è da escludere che il laterale sinistro brasiliano in estate cambi aria, lasciando il Real Madrid. E la Juventus sarebbe in prima fila, con l'esterno che in bianconero ritroverebbe l'ex compagno Cristiano Ronaldo. Attenzione però perché in caso dell'arrivo di un nuovo terzino sinistro si chiuderebbero inevitabilmente gli spazi per Luca Pellegrini, laterale oggi in prestito al Cagliari, dove sta facendo abbastanza bene.

Gli altri rumors sul mercato bianconero

La Juventus indubbiamente cambierà qualche elemento a centrocampo, dove continuano a essere seguiti Tonali e Pogba, i principali obiettivi. Ci sarebbe anche la possibilità di ricomprare Mandragora dell'Udinese, cresciuto molto in Friuli. Un rientro del calciatore al momento è difficile, ma non impossibile. Si dovrà pensare comunque anche a valutare dei giovani che potrebbero far parte della rosa insieme a Kulusevski. Lo svedese del Parma, come detto, è stato già ingaggiato a gennaio per la prossima stagione. Tra questi c'è il difensore centrale Romero, in prestito al Genoa.

Probabile che il giocatore non rientri a Torino e che continui il suo percorso di crescita altrove.