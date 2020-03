La Juventus sta lavorando con grande attenzione in vista della prossima sessione di Calciomercato estivo. In particolare il club bianconero avrebbe intenzione di rinforzare il reparto mediano e sarebbe in contatto con la Roma. La Juventus, infatti, avrebbe messo nel mirino Bryan Cristante, talentuoso centrocampista in forza al club giallorosso. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di offrire alla Roma il cartellino di Rolando Mandragora in cambio di quello dell'ex Milan.

Entrambi sono molto giovani; il primo è un classe 1995, mentre il secondo è un classe 1997 e tutti i due sono nel giro della nostra Nazionale. Entrambi, comunque, sono in cerca della consacrazione definitiva. Mandragora è stato ceduto due anni fa all'Udinese, ma è ancora controllato dalla Juventus che vanta il diritto di riacquisto su di lui. Alla Juventus, infatti, basterebbe versare sei milioni di euro un più rispetto alla cifra incassata dall'Udinese. Il classe 1997 sarebbe un profilo molto gradito al club giallorosso e, soprattutto, al tecnico Fonseca, che lo riterrebbe ideale per il suo gioco.

Mercato, Juventus e Roma valutano lo scambio Cristante-Mandragora

Bryan Cristante, invece, è esploso nelle fila dell'Atalanta, squadra nella quale si è consacrato come uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano dopo alcune esperienze difficili al Benfica, al Palermo e al Pescara. Ricordiamo che Cristante è cresciuto nelle giovanili del Milan. Sotto la guida di Gian Piero Gasperini ha dimostrato grandissimo senso del gol dimostrandosi un centrocampista forte fisicamente e abile a coniugare qualità e quantità.

Cristante potrebbe rivelarsi l'uomo giusto per risollevare le sorti del centrocampo della Juventus, un reparto che sicuramente in questa stagione ha dimostrato numerose difficoltà. Nella prossima sessione di calciomercato estivo, dunque, Juventus e Roma potrebbero accordarsi per lo scambio Mandragora-Cristante. Entrambi i giocatori sarebbero valutati circa trentacinque milioni di euro. Si attendono ulteriori aggiornamenti di calciomercato nelle prossime settimane.

Il principale obiettivo del club bianconero resta Paul Pogba

In ogni caso, il principale obiettivo del club bianconero per rinforzare il reparto mediano resta Paul Pogba. Il centrocampista francese viene valutato circa centodieci milioni di euro dal Manchester United, ma il prezzo potrebbe essere abbassato visto che il giocatore francese sarebbe intenzionato a lasciare la Gran Bretagna nella prossima sessione del calciomercato estivo.